Un grup de femei de peste 50 de ani au făcut yoga în parcul Dendrarium din Capitală

Embed:

Un grup de femei de peste 50 de ani şi-au petrecut dimineaţa într-un mod deosebit în Parcul Dendrariu din Capitală. Ele au exersat diverse elemente de yoga predate gratuit de un instructor profesionist care este de părere că asemenea exerciții sunt necesare pentru a scăpa, în primul rând, de rutină.



"Ridicați încet mâinile sus şi aşezaţi picioarele la nivelul umerilor. Aceasta este poziția de bază și de aici ne întindem cât putem de mult."



După ce tot corpul s-a relaxat, au început și exercițiile mai complicate.



- Bravo! Eu sunt. Eu sunt. Eu sunt.



Femeile spun că deși le-a fost greu, nu vor renunța să vină la antrenamente.



- Sper că am să mai vin, deocamdată am simțit dificultate. Corpul încă nu e pregătit pentru așa efort.



- Destul de bine. Unele exerciții cam cu greu am executat, altele mai ușor. Am simțit problemele care le am ale corpului, dar exercițiile sunt benefice.



Veronica Tonițoi are 61 de ani și duce un mod de viață sănătos. După ce a suferit o intervenție chirurgicală la coloana vertebrală, femeia a început să facă gimnastică în fiecare zi și şi-a alimentaţia.



"După exerciții parcă zbor. Parcă nimic nu mă doare. Cum intru în casă, cum se încep bolile. De aceea trebuie de plimbat și de căutat de suflețelul nostru", a spus Veronica Toniţoi.



Instructorul susţine că unul din beneficiile exerciţiilor de yoga este că femeile devin mai puternice fizic şi mintal.



"Am decis să le aduc pe aceste femei aici pentru că e frumos și să le predau cele mai ușoare exerciții ca să înțeleagă că pot, cel puțin dimineața, să exerseze câte 20 de minute şi să-și testeze corpul", a spus Nageena Shiva, nstructor de yoga.



Cursurile de yoga în aer liber au loc în fiecare sâmbătă. Din toamnă, lecţiile se vor desfăşura într-o sală de sport și vor fi, la fel, gratuite.