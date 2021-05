Un grup de europarlamentari români se adresează către statele UE: Străzile pe care se află ambasadele Republicii Belarus să fie redenumite “Roman Protasevici”

Un grup de deputaţi români din Parlamentul European a propus, astăzi, reprezentanţelor statelor membre ale Uniunii Europene la Bruxelles o acţiune europeană coordonată, împreună cu primarii din toate capitalele din UE, prin care toate străzile pe care se află ambasadele Republicii Belarus să fie redenumite, simbolic, “Roman Protasevici”.

Acţiunea are la bază propunerea profesorului Andrei Oişteanu preluată de primarul Sectorului 1 din Bucureşti, Clotilde Armand, care a făcut deja demersuri către Primăria Capitalei şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, scrie tvrmoldova.md “Deşi apreciem concluziile Summit-ului Consiliului European din 24 mai 2021, referitor la măsurile care trebuie luate împotriva funcţionarilor şi companiilor care susţin Regimul Lukaşenko, credem că acestea pot fi completate şi de acţiuni simbolice. Dorim să vă atragem atenţia asupra acţiunilor doamnei Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Bucureştiului, sector în care se află sediul Ambasadei Republicii Belarus în România. Astăzi, doamna Armand a anunţat că, în urma apelurilor din partea societăţii civile, va propune o modificare a numelui străzii, redenumind-o «Roman Protasevici». Prin urmare, dorim să vă propunem o acţiune europeană coordonată împreună cu primarii din toate capitalele statelor membre ale UE prin care să redenumim simbolic străzile pe care se află ambasadele Republicii Belarus în «Roman Protasevici». Un astfel de răspuns european coordonat şi unit ar da un semnal puternic regimului de la Minsk că Uniunea Europeană şi statele sale membre nu ignoră acest incident”, se arată în scrisoarea semnată de cei opt europarlamentari USR PLUS şi trimisă azi către reprezentanţele statelor membre ale Uniunii Europene, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.Cei opt europarlamentari USR PLUS sunt Dacian Cioloş, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Nicu Ştefănuţă, Dragoş Pîslaru, Alin Mituţa, Vlad Botoş şi Vlad Gheorghe.Bloggerul de opoziţie Roman Protasevici, care se afla la bordul unui zbor Ryanair deviat de pe traiectoria Atena-Vilnius, a fost arestat duminică pe aeroportul din Minsk, iar autorităţile susţin că este reţinut într-un centru de detenţie preventivă.Tânărul în vârstă de 26 de ani a fugit în Europa în 2019, de unde a coordonat canalele Telegram Nexta, un instrument media cheie al opoziţiei din Belarus care a contribuit la mobilizarea protestatarilor.În cursul serii de luni, televiziunea de stat din Belarus a difuzat o înregistrare video în care Protasevici mărturiseşte că a organizat tulburări în masă în Belarus, o infracţiune care se pedepseşte cu până la 15 ani de închisoare. Cu toate acestea, aliaţii săi spun că înregistrarea video a fost realizată sub presiunea autorităţilor.Drept urmare, cei 27 de şefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au solicitat Consiliului UE să includă pe lista de sancţiuni persoane şi entităţi din Belarus, să adopte “sancţiuni economice ţintite”, să adopte măsurile necesare “pentru a interzice survolul spaţiului aerian al UE de către companiile aeriene din Belarus şi să prevină accesul în aeroporturile din UE ale zborurilor operate de aceste companii”.Nu în ultimul rând, ca parte a unei reacţii naţionale, ambasadorul Belarusului la Bucureşti a fost convocat la sediul MAE pentru a oferi explicaţii, iar preşedintele Klaus Iohannis a condamnat de la Bruxelles este acţiune de o “gravitate excepţională”.