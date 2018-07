Un grup de cercetători australieni au identificat o nouă genă cheie în răspunsul imunologic la boli şi infecţii

scrie agerpres.ro Descoperirea realizată de o echipă a The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) poate ajuta la dezvoltarea de noi tratamente împotriva gripei, artritei şi chiar a cancerului."Sistemul nostru imunitar produce proteine numite cytosine care ajută la forticarea sa şi previne ca viruşii şi patogenii să se reproducă şi să provoace boli sau infecţii", a declarat Cameron Steward, cercetător la CSIRO."C6 reglementează procesul dezactivând producerea anumitor cytosine pentru a evita ca răspunsul nostru imunitar să scape de sub control", a explicat Steward."Citosynele reglementate de C6 sunt implicate într-o mare varietate de boli, inclusiv cancerul, diabetul, sau dereglările inflamatorii, precum artritele reumatoidale", a precizat expertul australian.deşi "în 2003 s-a efectuat secvenţierea completă a genomului uman, mai există încă mii de gene despre care se ştie prea puţin"."Este emoţionant să ştii că C6 a existat timp de peste 500 de milioane de ani şi că a fost prezervat şi transmis de la organismele simple şi până la fiinţele umane. Doar acum îi aflăm întreaga importanţă", a subliniat Ambrose, care face parte din echipa care a identificat această genă.