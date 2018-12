Un grup de bărbaţi din Rusia are unul dintre cele mai ciudate hobby din lume. Care este

Un grup de bărbaţi din Rusia are unul dintre cele mai ciudate hobby din lume.

O dată pe săptămână ei practică rugby sub apă. Fiecare echipă are în joc câte trei jucători, fiecare fiind echipat cu înotătoare, ochelari subacvatici şi un tub de respirat sub apă.

Scopul fiecărei formaţii este să ducă mingea în coşul adversarilor, pe fundul piscinei. Partidele sunt oficiate de 3 arbitri.



"Cel mai dificil lucru este să-ți stăpâneşti emoţiile, care persistă acolo. Există o singură butelie de oxigen şi nu poate fi înlocuită. Asta înseamnă că trebuie să respiri bine şi liniştit, ceea ce uneori nu este posibil",



Rugby-ul subacvatic a fost inventat în 1961 de germanul Ludwig von Bersuda, pe atunci - unul dintre membrii clubului de scufundare din Koln. Jocul a fost recunoscut oficial în 197.



În acelaşi an a avut loc primul Campionat European, organizat de Suedia, iar în 1980 Germania a găzduit primul Campionat Mondial.