Un gospodar din Baimaclia prepară afumături. Gheorghe Blanaru a dezvăluit câteva secrete pentru a avea delicii culinare pe masa de Paște

În fiecare an de sărbătorile pascale, masele moldovenilor sunt doldora de bucate, unele mai deosebite decât altele. Printre preferinţe este şi carnea afumată, un fel de mâncare turcească la mare căutare în ţara noastră. Unul dintre gospodarii care cunoaşte secretele preparării este Gheorghe Blanaru din satul Baimaclia, raionul Cantemir. Bărbatul are această pasiune de peste 10 ani şi spune că dedicaţia este ingredientul de bază pentru o afumătură gustoasă.



Gheorghe Blanaru este profesor de istorie, însă pasiunea pentru a găti i se trage din copilărie. De altfel, l-am găsit acasă, în faţa cuptorului, unde pregătea delicii culinare.



"Afum diferite tipuri de carne, şi carne de nutrie, am carne de porc, o burtă de porc, aici am la fel pulpişoare de carne de iepure şi tradiţional avem şi gâscă", a spus bărbatul.

Procesul este unul de durată și începe cu fierberea cărnii.



"După ce o scot din apa fierbinte, o dau cu condimente. Am o invenţie de a mea, dar hai să o spun la toată lumea. Usturoi, piper negru şi toate mirodeniile şi cu zeamă de unde a fiert se dă prin blender. Apoi eu o dau cu toată această soluţie şi las o noapte să se îmbibe bine", a declarat gospodarul.



Şi pregătirea focului este un moment important. Gospodarul spune că foloseşte doar lemne speciale pentru ca gustul să nu fie afectat.



"Pentru afumat se foloseşte doar lemn fructifer. Iată acesta este cireş, vişină şi am şi prăsad. Înafară de asta am şi un amestec special de rumeguş", a explicat Gheorghe Blanaru.



În proces se implică toată familia, iar fiecare membru are rolul său.



"Ceea ce ţine de mine doar trebuie să pregătesc toate cele necesare, locul de muncă şi la necesitate cu ajutorul pe care pot să i-l ofer", Cristina Blanaru, , locuitoare a satului Baimaclia.



După ce carnea a stat în afumătoare aproape două ore jumătate, la 70 de grade Celsius, ea este scoasă şi gata pentru a fi consumată.

Gheorghe Blanaru spune că procesul îi oferă o plăcere deosebită mai ales atunci când rezultatul este apreciat de toţi ai casei, dar şi cei care le calcă pragul.



"Eu simt o satisfacţie îndeosebi atunci când ai luat şi ai gătit această carne şi după ce oamenii o mănâncă, o gustă şi spun că doamne ce de gustoasă este şi ce de bună. Este natural, totul este natural", a menționat gospodarul.