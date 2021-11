„Un general FSB, iniţiatorul legii lui Alaiba privind interzicerea publicităţii pentru loterie şi pariuri sportive”

În spatele iniţiativei legislative privind interzicerea în Moldova a publicităţii pentru loterie şi pariuri sportive se află un general FSB din regiunea Breansk, care coordonează un site renumit de pariuri sportive din Federaţia Rusă, interzis în ţara noastră. Informaţia a fost oferită jurnaliştilor PRIME de către surse demne de încredere, dar care ne-au solicitat să le păstrăm anonimatul din motive de securitate.

Potrivit acestora, în vara acestui an, generalul rus s-a întâlnit cu persoane din anturajul deputatului PAS Dumitru Alaiba şi au discutat despre necesitatea modificărilor legislative, care deja au fost adoptate de deputații PAS în prima lectură. Subiectul a fost discutat de realizatorul PRIME Alex Luca şi premierul Natalia Gavriliţa cadrul emisiunii "PRIME TIME", în cadrul căreia prim-ministrul a declarat că nicio instituție a statului nu i-a prezentat o asemenea informație și a precizat că așteaptă probe în acest sens.

Întrebat dacă ştie despre o astfel de comunicare a generalului rus cu persoane din anturajul său, Dumitru Alaiba l-a intimidat pe jurnalistul PRIME Sergiu Gurdiş, a calificat întrebarea acestuia drept tâmpită și a negat că ar cunoaște persoane sau grupuri economice interesate de domeniul jocurilor de noroc din Moldova.

„ALEX LUCA: Noi am primit astăzi din partea unei surse demne de încredere. Nu știu dacă sunteți la curent și vă rog să ne confirmați sau nu. În această vară un general FSB din regiunea Breansk, din Federația Rusă ar fi contactat pe cineva din anturajul domnului Alaiba cu o propunere de a modifica această lege. Deloc întâmplător, acel general este unul dintre coordonatorii unui site renumit de pariuri sportive căruia noi n-o să-i dăm numele.

NATALIA GAVRILIŢA: Haideți să nu speculăm acum în direct.

ALEX LUCA: Nu speculăm. Vreau să întreb dacă sunteți la curent.

NATALIA GAVRILIŢA: Aveți careva date concrete despre această informație. Deci eu nu am auzit despre această informație, nicio instituție a statului nu mi-a prezentat o asemenea informație.

ALEX LUCA: Noi sperăm pe această cale să se autosesizeze. E ușor de verificat doamna Gavrilița.

NATALIA GAVRILIŢA: Eu cred că aceasta e un lucru inacceptabil ca o informație neverificată…

ALEX LUCA: Este verificată. E dintr-o sursă verificată.

NATALIA GAVRILIŢA: Atunci o să prezentați această sursă și o să decidă cetățenii dacă este o sursă credibilă sau nu.

ALEX LUCA: Noi putem proteja anonimatul surselor, dar organele competente evident pot investiga.”



Deputatul PAS Dumitru Alaiba, care a promovat intens legea privind interzicerea jocurilor de noroc, a reacționat cu intimidări la adresa jurnalistului PRIME, Sergiu Gurdiş, care l-a întrebat dacă informațiile oferite redacției de către surse demne de încredere sunt adevărate sau nu.

„SERGIU GURDIȘ: Persoane din anturajul dumneavoastră s-ar fi întâlnit în această vară cu un general FSB din regiunea Breansk a Federaţiei Ruse ….

DUMITRU ALAIBA: Ha ha ha, serios?

- ...Care ar fi discutat despre modificarea legislației, vreau să ne oferiți un comentariu la această informație. Dumneavoastră aţi discutat vreodată cu persoane referitor la modificarea legislaţiei în acest domeniu interesate de faptul ca în Republica Moldova să fie interzisă publicitatea în domeniul loteriei şi a pariurilor sportive

DUMITRU ALAIBA: Voi v-ați pălit la cap acolo cu totul sau ce? Este o întrebare tâmpită, mă iertați de expresie "

La fel ca şi Natalia Gavriliţa, Dumitru Alaiba a cerut să fie probe că persoane din anturajul său s-au întâlnit cu generalul FSB pentru a discuta despre necesitatea interzicerii în Moldova a publicității loteriei și pariurilor sportive.



„DUMITRU ALAIBA: Întrebaţ-il pe colegul dumneavoastră dacă aceste informații sunt adevărate și ce dovezi are. Există informații, asta trebuie probat, trebuie probat cine anume şi s-ar fi întâlnit este condiționat, s-au întâlnit sau nu spuneţi-mi formulați o propoziție clară, daţi fapte şi atunci o să comentez, mulţumesc.

SERGIU GURDIȘ: S-au întâlnit.

DUMITRU ALAIBA: Reveniți cu informație concretă și discutăm cu plăcere.

SERGIU GURDIȘ: Dumneavoastră cunoașteți persoane care au tangențe, coordonează activitatea unor site-uri, jocuri de noroc sau pariuri ați discutat vreodată.

DUMITRU ALAIBA: Nu am avut vreodată discuții, nu am avut asemenea comunicări şi nu ştiu asemenea persoane, punct."



Atât Dumitru Alaiba cât şi Natalia Gavriliţa susţin că logica inițiativei legislative este de ordin social, orientată spre prevenirea dependenței de jocuri de noroc. Cei doi politicieni nu au putut, însă, să explice până acum care vor fi pierderile la bugetul de stat, drept urmare a faptului că jucătorii din țara noastră vor fi atrași de publicitatea liberă pe internet spre site-uri de pariuri sportive neautorizate în Moldova, care nu achită niciun leu la bugetul Republicii Moldova.

„NATALIA GAVRILIŢA: Această lege are mai mult o logică socială. Deci ea ține de această dependență care se poate dezvolta pentru jocurile de noroc.

ALEX LUCA: Asta ne-a spus și domnul Alaiba, unul din autorii proiectului, doar că nu există nici o cifră oficială cu care să lucrăm în acest sens. Care să stea la baza unui proiect bazat pe o logică socială cum spuneți dumneavoastră. Nu știm câți oameni sunt dependenți, câți se tratează. Specialiștii nu au putut, domnul Alaiba la fel nu a putut să ne explice. Nu ne-a dat o cifră. De asta și spuneam. Care este pierderea economică? Care este pierderea în cifre? Ați estimat? Există o cifră de genul acesta la bugetul de stat?

NATALIA GAVRILIŢA: Am estimat mai multe cifre economice, inclusiv am făcut rapoarte despre pierderea pe care o avem din cauza unor decizii luate anterior și în urma acestei analize am susținut acest proiect.

ALEX LUCA:: Dar o sumă concretă există?

NATALIA GAVRILIŢA: Nu o am acum, dar putem oferi aceste detalii ulterior.

ALEX LUCA:: De ce v-am întrebat, pentru că nu a fost nota informativă și chiar o așteptăm. – Dar din nou, costurile sociale. Nu totul se măsoară în bani.”



În condițiile în care chiar statul moldovenesc controlează exclusiv domeniul jocurilor de noroc, loteriei şi pariurilor sportive prin intermediul companiei de stat "Loteria Națională a Moldovei", dacă scandalosul proiect de lege va fi aprobat de Parlament, atunci estimările arată că bugetul Republicii Moldova ar putea pierde cel puțin jumătate de miliard de lei, în următorii 10 ani.