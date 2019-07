Un gaz natural, radioactiv a fost depistat în 40 la sută din blocurile din ţară

Gaz periculos. În 40 la sută din casele de locuit din ţară a fost depistat un nivel mărit de gaz radioactiv radon. Este vorba de un gaz natural nevăzut, dar periculos, care poate fi eliminat din sol şi piatra de căptuşeală şi provoca probleme serioase de sănătate. Pentru a scădea la maxim influienţa negativă a acestei substanţe radioactive specialiştii recomandă să aerisim cât mai des încăperile şi să facem periodic analizele medicale de rigoare.

În jur de 40 la sută dintre blocurile din ţară reprezintă un pericol pentru viaţa locatarilor săi, din cauza că ar conţine un gaz natural radioactiv numit radon. La această concluzie au ajuns savanţii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, care la începutul anului curent au demarat o investigaţie amplă pe întreg teritoriul Moldovei.



În cadrul acestui poriect ştiinţific locatarii au primit aparate de măsurare a nivelului de radon, pe care le-au ţinut în locuinţele lor timp de câteva luni de zile. În final, în loc de nivelul admis de 100-150 Bq/m3, în Cantemir nivelul de radon a ajuns la 500 Bq/m3, iar în Soroca - chiar la 800 Bq/m3.



Locatarii nu pot depista radonul de sinestatător, pentru că acesta nu are nici culoare şi nici miros. Dar cu cât mai mulţi oameni se află întrun spaţiu închis, cu atât mai mult pot fi afectaţi de acest gaz radioactiv.



Ţinând cont de faptul, că incidenţa cancerului de plămâni este pe locul doi în ţara noastră, am încercat să aflăm mai multe de la specialiştii Institutului Oncologic din Capitală, dar în zădar.



"Potrivit datelor unui studiu, publicate pe site-ul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, nivelul ridicat de radon în sol, apă sau atmosferă creşte riscul maladiilor oncologice, mai ales a cancerului la plămâni. În unica instituţie oncologică din Moldova, unde anul trecut au fost luaţi la evidenţa medicilor peste 10 000 de pacienţi, medicii au refuzat să comenteze legătura radonului cu afecţiunile oncologice".



Între timp, oamenii simpli, pe care i.am întâlnit în stradă, nu au habar de existenţa radonunlui în mediul care ne înconjoară.



În scurt timp, în Moldova va fi elaborată o strategie de luptă cu nivelul mărit de radon în atmosferă. Dar între timp, unicul lucru pe care îl putem face cu toţii ca să ne păzim de acest gaz este să aerisim regulat încăperile, inclusiv cele de la locul de muncă şi cel puţin o dată în an să mergem la o consultaţie de rigoare.