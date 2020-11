Un francez căsătorit cu o moldoveancă produce caşcaval din lapte de măgăriţă, dar şi "dulceţi de lapte" (FOTOREPORT)

Produse din lapte de măgăriţă, inventate în Moldova. Se întâmplă în satul Horodişte, din raionul Rezina, în gospodăria unui francez căsătorit cu o moldoveancă, care de 10 ani produce caşcavaluri, după tehnologii franceze. Thierry Ernest spune că a elaborat metodologii unice în lume, de producere a caşcavalului din lapte de măgăriţă, dar şi a aşa-zisei "dulceţi de lapte". Asta în condiţiile în care, până acum, o singură fabrică din lume a reuşit să producă doar brânză din acest fel de lapte, aceasta fiind şi cea mai scumpă din lume, de 1200 de euro kilogramul." Aşa este unic în Moldova, unic în lume. Nicăieri nu se mai găseşte caşcaval maturat din lapte de măgăriţă."Până a se întâmpla magia, Thierry recunoaşte că a stricat mult lapte de măgăriţă, care este şi foarte scump - de 400 de lei litrul. Dar a meritat efortul - francezul a reuşit să inventeze tocmai trei formule de producere a caşcavalului maturat, pe care însă le ţine în secret."Când caşcavalul s-a închegat repede am sunat soţia şi ne-am bucurat de prima etapă şi după asta am trecut la următoarea etapă. A fost o adevărată aventură."Pentru prepararea unui kilogram de caşcaval este nevoie de 25 de litri de lapte, iar de la o singură măgăriță se pot obţine doar 50 de mililitri de lapte pe zi sau 20 de litri de lapte pe an, adică cam aceeași cantitate obţinută de la o vacă, pe zi. Bărbatul spune că nu va vinde nimănui tehnologia."Nu, eu prefer vânzări de caşcaval din lapte de măgăriţă."Costul unui kilogram de caşcaval din lapte de măgăriţă va fi de 10 mii de lei, adică tot atât cât costă laptele utilizat pentru producere, pe care îl obţine de la o fermă de 50 de măgăriţe din Horodişte. Bucuria invenţiei caşcavalului nu a venit singură. Thierry Ernest a obţinut şi o reţetă de producere a dulceţii de lapte. 100 de grame de aşa bunătate va costa 100 de lei."Tot este complicat pentru cu lapte de vacă e simplu, cu laptele de măgăriţă e greu pentru că nu are grăsimi, e ca şi apa."Thierry spune că nu ar fi ajuns la acest succes fără ajutorul soţiei."Vrem să reuşim cu autorizaţia ca să putem vinde dulceaţa pentru Crăciun."Iar, în viitorul apropiat, vor să iasă cu produsele lor unice şi la export. Laptele de măgăriță este considerat un miracol al naturii, fiind singurul asemănător, după proprietăți, celui matern. În plus, are de 60 de ori mai multă vitamina C, decât cel de vacă.