Un fotbalist, dus la spital în portbagajul unui taxi, după ce șoferul ambulanței prezente la meci nu a fost de găsit (VIDEO)

Un jucător de fotbal al unei echipe din Bolivia a fost dus la spital după o accidentare gravă în portbagajul unui taxi, după ce șoferul ambulanței prezente la meci nu a fost de găsit, informează CNN, citat de digi24.ro.

Mario Cuellar a suferit o fractură la gleznă și o rană la ligamente în timpul meciului Oriente Petrolero - Guabira. Personalul medical l-a urcat pe o targă, însă nu au putut să-l urce în ambulanță.

În imaginile video suprinse de televiziunea boliviană se vede cum Cuellar este trasportat în afara stadionului și urcat în portbagajul unui taxi cu tot cu targă.

Federația Boliviană de Fotbal a anunțat că va investiga situația.

Mario Cuellar a fost selecționat de două ori în naționala Boliviei, printre care un meci în calificările pentru Campionatul Mondial din 2018 împotriva Columbiei. Accidentarea suferită îl va ține departe de teren între trei și șase luni de zile.

Remarkable scenes in Bolivia after a player with a broken ankle was forced to take a taxi when the stadium's ambulance driver went missing.



Let's hope he had a good Uber rating... ???? pic.twitter.com/QzV9PZ4j3R