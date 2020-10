Un fotbalist celebru, șantajat de o femeie pe care a lăsat-o însărcinată: "Plătește-mi silicoanele!"

Nicklas Bendtner (32 de ani), atacant trecut pe la Arsenal și Juventus, a făcut o serie de dezvăluiri uluitoare în noua sa carte, „Both Sides” (Ambele părți).

În 2009, când juca la Arsenal, danezul a fost șantajat să îi plătească silicoanele unei femei care i-a spus că a lăsat-o însărcinată. „Una dintre femeile cu care am fost vine la mine și îmi spune că am lăsat-o înscărcinată. Apoi îmi spune că există un preț, dacă vreau să fac ceva în sensul ăsta. «Ce înseamnă asta?», am întrebat eu. «Înseamnă că va trebui să plătești pentru o pereche nouă de sâni pentru mine», mi-a răspuns. Așa am ajuns să îi plătesc vizita la chirurgul estetician.", a spus Nicklas, citat de The Sun.

Aceasta nu este singura peripeție a lui Bendtner. Nicklas a povestit o altă întâmplare comică: „Într-o noapte, o femeie îmi verifică telefonul cât timp dormeam. Bănuiesc că a aflat că mai am câteva cu care umblu în afară de ea. Dimineața următoare a dispărut. La fel ca hainele mele. Au fost aruncat pe geam, erau pe jos, pe potecă”.

Supranumit „Lordul”, Nicklas Bendtner s-a aflat pe prima pagină a tabloidelor de mai multe ori în carieră. Danezul este recunoscut pentru mai multe declarații îndrăznețe, precum cea că va ajunge să joace la Real Madrid sau Barcelona, sau cea că ar fi unul dintre cei mai buni atacanți ai lumii.

Acesta are un băiat, alături de baroneasa Caroline Iuel-Brockdorff, o apropiată a familiei regale daneze. În prezent, se iubește cu modelul Philine Roepstorff. Răsfoiește o galerie foto cu Philine, iubita lui Bendtner:

Nicklas Bendtner evoluează acum la Tarnby FF, în Danemerca. Atacantul a mai trecut pe la echipe precum Copenhaga, Rosenborg, Nottingham Forest, Wolfsburg, Arsenal, Juventus și Sunderland.