Un fost pușcăriaș, reținut de poliție, după ce a violat o femeie la Ciocana. ”Am lovit-o cu sticla în cap”

Un bărbat de 36 de ani, care acum o săptămână ar fi violat o femeie într-o pădure de pe strada Ginta Latină din sectorul Ciocana al Capitalei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Decizia a fost luată de către magistraţii judecătoriei Ciocana, care au admis demersul procurorilor.

În urma audierilor, suspectul şi-a recunoscut vina şi a povestit cum a săvârşit infracţiunea.

"-Am lovit o femeie cu o sticlă în cap. După aceea am consumat o sticlă de coniac, după care am avut un raport sexual.

- În parc?

- Da.

- Anterior judecat?

- Da.

- Pentru ce?

- Pentru mai multe infracţiuni.

- Vina îţi recunoşti?

- Da."



Oamenii legii au publicat un filmuleţ cu imagini înregistrate cu bărbatul din preajma locului unde a fost săvârşită infracţiunea.

Precizăm că, poliţiştii au fost alertaţi chiar de victimă, care a declarat că a fost supusă unui abuz sexual.

În urma expertizei medico-legale, oamenii legii au stabilit că aceasta a fost supusă unui viol.

Pe numele agresorului a fost deschis dosar penal. Anterior acesta a fost judecat pentru infracţiuni similare şi pentru omor. Pentru fapta comisă, el riscă până la 12 ani de închisoare.