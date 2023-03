Un fost prim-ministru şi un fost ministru al Economiei, puşi sub învinuire în dosarul privind concesionarea Aeroportului Chişinău

Un fost prim-ministru şi un fost ministru al Economiei au fost puşi sub învinuire în dosarul privind concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău. Procuratura Anticorupţie anunţă că a finalizat urmărirea penală în cazul unui episod în această anchetă. Pe lângă cei doi foşti membri de Guvern, alte şase persoane publice și cu funcţii de demnitate publică au statut de învinuit. Aceştia ar fi prejudiciat statul cu peste 392 de milioane de lei, anunţă oamenii legii. Procurorii nu precizează cine sunt învinuiţii, dar în perioada în care aerogara a fost concesionată, prim-ministru era Iurie Leancă, iar ministru al Economiei, Valeriu Lazăr. Leancă şi Lazăr nu au răspuns la telefon pentru a oferi un comentariu.

Pe lângă un fost prim-ministru şi un fost ministru al Economiei, au statut de învinuit şi trei foşti angajaţi ai Agenției Proprietății Publice. Este vorba despre un fost director, un fost director adjunct şi un fost şef adjunct de direcţie. De asemenea, sunt investigate şi acţiunile unui fost director general interimar al Aeroportului Internaţional Chişinău, ale unui fost director financiar al aerogării, precum şi ale actualului șef al serviciului analiză economică.

Toţi opt sunt învinuiţi de abuz de putere şi riscă închisoare de la 3 la 8 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 10 ani până la 15 ani. Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe bunuri și active ale învinuiților în sumă de peste 28 de milioane de lei. Oamenii legii nu precizează cine sunt persoanele puse sub învinuire. Presa scrie însă că printre acestea ar fi fostul premier Iurie Leancă şi fostul ministru al Economiei, Valeriu Lazăr. Am încercat să aflăm cum pledează cei opt învinuiţi, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns de la Procuratura Anticorupţie.

Contractul de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău a fost semnat de compania "Avia Invest" în 30 august 2013 pentru o perioadă de 49 de ani. În perioada respectivă, Iurie Leancă deţinea funcţia de prim-ministru. Doi ani mai târziu, Leancă a declarat că nu a luat personal decizia de a da în concesiune aeroportul, dar a fost luată de o comisie din miniștri adjuncți care au selectat investitorul. Tot atunci, fostul premier a spus că era nevoie de întreprins ceva, mai ales că se deteriorase şi pista de aterizare. Ministru al Economiei, în acea perioadă, era Valeriu Lazăr. Acesta a declarat, anterior, că cedarea aerogării s-a făcut în strictă conformitate cu legea.

În vara anului 2020, Agenţia Proprietăţii Publice a cerut rezilierea contractului, motivând decizia prin faptul că "Avia Invest" nu ar fi executat obligațiile contractuale de edificare a obiectivelor concesionale stabilite în programul investițional, fapt infirmat de concesionar.

Anul trecut, printr-o decizie a Curţii de Apel Chişinău, Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în administrarea statului.