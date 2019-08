Un fost Ministru al Justiţiei spune că ceea ce se întâmplă la Curtea Constituţională este inadmisibil, iar de vină sunt partidele de la guvernare

Fostul Ministru al Justiţiei Stanislav Pavlovschi spune că "ceea ce se face şi se întâmplă în jurul Curţii Constituţionale este totalmente inadmisibil!". Juristul este de părerea că partidele care se află la guvernare se fac vinovate de această situaţie. Pavlovschi mai spune că într-un stat democratic "demnitarii de stat, care ar fi comis o astfel de faptă "eroica" demult şi-ar fi dat demisia! La fel şi judecătorii, care divulgă secretul votării şi al deliberărilor!".

Stanislav Pavlovschi a scris pe pagina sa de Facebook că "Actuala componenta a Curtii a fost formata de catre actuala guvernare si anume actuala guvernare este aceea care poarte toata raspunderea politica pentru activitatea judecatorilor-alesilor sai. Inclusiv, pentru toate deciziile adoptate si care vor fi adoptate pe viitor de catre acesti judecatori."

Juristul le-a amintit guvernanţilor că judecătorii se supun doar Constituţiei.

"Este, pur si simplu, penibil cand cei, care au venit la putere sub lozinca apararii legalitatii, in cel mai flagrant mod calca in picioare independenta atat a Curtii Constitutionale ca institutie, cat si a judecatorilor individuali.", scrie Pavlovschi.

Fostul Ministru al Justiţiei s-a referit şi la acţiunile magistratului Domnica Manole, care a divulgat cum a votat în cadrul şedinţie privind alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale: "Secretul deliberarilor este o axioma a activitatii judecatoresti si divulgarea lui este o fapta descalificanta, care face imposibila activitatea judecatorului care a comis-o."

PUBLIKA.MD aminteşte că Stanislav Pavlovschi este vicepreședintele Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr” (PPDA), acesta a fost şi judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului din partea Republicii Moldova. Pavlovschi a fost numit Ministru al Justiţiei în Guvernul Sandu, dar la câteva zile de la investire acesta şi-a dat demisia din funcţie.