Un fost miliţian din stânga Nistrului, care a răpit soţi, a fost condamnat la 15 ani de puşcărie

Un fost miliţian din stânga Nistrului, care acum cinci ani a participat la răpirea şi maltratarea a doi soţi din raionul Floreşti, a fost condamnat la 15 ani de puşcărie. Bărbatul a fost trimis după gratii pentru violare de domiciliu, răpire și tortură. El a fost condamnat la plata a 20 000 euro drept prejudiciu moral. Sentința dată de Judecătoria din Soroca poate fi contestată la Curtea de Apel Bălți.

Infracţiunea s-a produs în aprilie 2015 când câţiva miliţieni transnistreni au pătruns ilegal în casa celor doi soţi din satul Vertiujeni, raionul Floreşti, i-au încătușat, i-au scos forţat afară și i-au transportat cu barca peste Nistru.

Potrivit Promo-LEX, timp de trei zile, familia, care era învinuită de furtul unor iepuri, a fost ţinută într-un comisariat din regiunea transnistreană. Pentru că refuzau să-şi recunoască vina, cele două victime au fost bătute cu bestialitate. Coşmarul s-a încheiat în 12 aprilie 2015, când familia s-a întors acasă datorită intervenției autorităților de la Chişinău. Victimele au povestiti printre lacrimi abuzurile la care au fost supuşi de miliţienii transnistreni.

ALIONA LÎSÎI, victimă: "Seara, toată noaptea şi-a bătut joc de noi pâna la orele 4 dimineaţa. Spuneţi că aţi furat iepuri, spuneţi. Dar noi nu am furat iepuri. Uciganie, uciganie nu vedeţi casa, vă dăm pe Nistru şi vă mănâncă peştii.”



CONSTANTIN MAMONTOV, victimă: "Acesta a fost umflat, piciorul. Aveau un băţ gros, aşa lung. Priveşte pălitura se cunoaşte aici, aici e vânăt. Au spus că sunt din poliţie, eu le-am spus să-mi arate ''coracica'', dar nu au vrut. Am crezut că sunt bandiţi. Ne-au luat cu de-a sila."



Numeroasele traumatisme de pe corpurile victimelor au fost constatate şi de expertiza medico-legală. Potrivit Promo-LEX, cauza penală intentată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova a fost suspendată pentru că învinuiții se eschivau de la urmărirea penală. Cercetările au fost reluate în ianuarie 2020, după ce unul dintre învinuiți a fost reţinut. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest caz de la Procuratura Generală. Ofiţerul de presă al instituţiei, Maria Vieru, nu a răspuns, însă, la apeluri şi nici la mesajul pe care i l-am expediat.