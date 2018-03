Un fost inginer Apple a lansat un software care sparge sistemul de securitate de pe iPhone

Smartphone-urile Apple au reuşit să câştige notorietate în ultimii ani atunci când vine vorba despre securitatea datelor, compania refuzând să deblocheze telefoane confiscate de FBI. Se pare că sistemul de securitate din iOS este în mare parte impenetrabil prin metode tradiţionale, în special pe dispozitive cu procesoare pe 64 de biţi. Dacă ai însă "cheile" sistemului, procesul poate fi realizat cu uşurinţă. Cel puţin asta susţine compania unui fost inginer Apple, care poate debloca contra cost orice iPhone de pe piaţă, inclusiv noul iPhone X cu software-ul GrayKey, scrie go4it.ro.

Un grup de specialişti în securitate care au lucrat pentru guvernul american, alături de un fost inginer Apple au fondat compania Grayshift, care vinde soluţia GreyKey. Aceasta este o metodă "la cheie" pentru deblocarea majorităţii modelelor de iPhone, iPad şi iPod de pe piaţă. Lista de funcţionalităţi menţionează deblocarea telefoanelor dezactivate, spargerea parolelor din 4, 6 sau mai multe caractere, copierea completă a sistemului de fişiere şi compatibilitate cu ultimele versiuni de iOS.

GrayKey există în două variante. O variantă web, care poate fi folosită pentru deblocarea a 300 de dispozitive, la un preţ unic de 15.000 de dolari americani pe an şi o variantă offline, care poate fi folosită pentru deblocări nelimitate la 30.000 de dolari pe an. Preţul sugerează că această soluţie nu este dedicată utilizatorilor de rând, ci mai degrabă agenţiilor statului american, care ar putea folosi GreyKey în investigaţii.

Modelele de iPhone suportate de GreyKey sunt iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus şi iPhone X, cu menţiunea că suportul pentru iPhone 5 şi 5C va veni în curând. iOS 11 şi iOS 10 sunt momentan versiunile de software compatibile, în timp ce suportul pentru iOS 9 va veni curând. Tabletele iPad de la Air şi până în prezent sunt de asemenea vulnerabile, precum şi dispozitivele iPod Touch 5 şi 6.

Această metodă de spargere a sistemului de securitate Apple nu este prima care a ieşit la iveală în ultimele câteva săptămâni. O companie israeliană numită Celebrite, care a intrat în atenţia publică în urmă cu câtiva ani pentru oferta de servicii de deblocare a unui iPhone 5 pentru serviciile americane, a lansat de curând o soluţie similară.

Cu siguranţă, Apple va încerca să identifice şi să acopere vulnerabilitatea din software-ul său, iar toate telefoanele afectate sunt în continuare pe lista de dispozitive cu suport software activ, deci un update precum următorul iOS 11.3 ar putea opri complet GrayKey. Rămâne să aşteptăm reacţia Apple şi poziţia sa oficială asupra legalităţii acestor unelte.