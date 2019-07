Un fost deputat EXPLICĂ de ce este ILEGAL concursul pentru funcţia de procuror general interimar anunţat de Parlament

Fostul deputat Veaceslav Ioniță a explicat, într-o postare pe Facebook, de ce este ilegal concursul pentru funcţia de procuror general interimar anunţat de Parlament.

"Articolul 49. Interimatul funcţiei publice de conducere

(1) Exercitarea temporară a unei funcţii publice de conducere se realizează prin asigurarea interimatului de către funcţionarul public din aceeaşi autoritate publică care îndeplineşte condiţiile de bază şi cerinţele specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice pentru care se asigură interimatul şi care nu are sancţiuni disciplinare nestinse în condiţiile prezentei legi. Nu se consideră interimat situaţia cînd funcţia publică de conducere este exercitată temporar de către adjunctul titularului funcţiei publice în cauză.

[Art.49 al.(1) modificat prin LP268 din 29.11.12, MO27-30/08.02.13 art.98]

(2) Dacă funcţia publică de conducere este vacantă, prevederile alin.(1) se aplică de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie pe o perioadă de cel mult 6 luni pe an.

[Art.49 al.(2) modificat prin LP268 din 29.11.12, MO27-30/08.02.13 art.98]

(3) Perioada specificată la alin.(2) poate fi prelungită cu cel mult 6 luni dacă autoritatea publică a organizat concurs şi funcţia publică nu a fost ocupată, în condiţiile legii.

[Art.49 al.(3) modificat prin LP268 din 29.11.12, MO27-30/08.02.13 art.98]

(4) În cazul unei funcţii publice de conducere temporar vacante, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie pînă la data expirării termenului de suspendare a raporturilor de serviciu ale titularului funcţiei publice, a termenului detaşării sau a perioadei pentru care funcţionarul asigură interimatul unei funcţii publice de conducere.

[Art.49 al.(4) în redacţia LP268 din 29.11.12, MO27-30/08.02.13 art.98]

[Art.49 al.(4) modificat prin LP98 din 28.05.10, MO117-118/09.07.10 art.359]

(41) Asigurarea interimatului, precum şi încetarea acestuia se dispun sau, după caz, se constată prin act administrativ al persoanei/organului care are competenţă legală de numire în funcţie.

[Art.49 al.(41) introdus prin LP268 din 29.11.12, MO27-30/08.02.13 art.98]

(42) Pe perioada asigurării interimatului, ocuparea de către o altă persoană a funcţiei persoanei care asigură interimatul se face pe o perioadă determinată", a menţionat Veaceslav Ioniță.