Un film despre controversatul Michael Jackson, în pregătire de producătorii „Bohemian Rhapsody”

Drepturile pentru un film despre Michael Jackson au fost obținute de producătoriul peliculei ”Bohemian Rhapsody”, Graham King, de la moștenitorii artistului, acesta urmând să fie primul film autorizat de familia Jackson să prezinte biografia controversatului muzician, scrie digi24.ro.

Graham King și-a rezervat nu doar accesul la povestea muzicianului care a debutat în copilărie în trupa Jackson 5 ci și dreptul de a folosi cunoscutele piese ale lui Michael Jackson, arată platforma online Deadline.

Compania lui King are în vedere colaborarea cu John Logan. Logan a fost nominalizat de două ori pentru cel mai bun scenariu original, pentru ”Gladiatorul/ gladiator” și ”Aviatorul/ The Aviator” și o dată pentru Cel mai bun scenariu adaptat, pentru ”Hugo”, în 2011. De altfel, King și Logan au colaborat și pentru producția realizată de Martin Scorsese pornind de la viața miliardarului Howard Hughes care era cunoscut pentru pasiunea sa de a inventa și de a dezvolta proiecte tehnologice uluitoare când a fost afectat în mod grav de afecțiuni psihice și de germofobie, scrie Mediafax.

Cei doi cineaști se pare că nu vor ignora momentele controversate din viața cântărețului, Jackson fiind cunoscut și pentru succesul fulminant pe care l-a avut până în 2009 dar și pentru acuzațiile aduse la adresa sa de o parte din copiii care au petrecut noaptea în casa starului.

Documentarul ”Leaving Neverland”, lansat de HBO, este implicat într-un proces de 100 de milioane de dolari cu cei care administrează drepturile lui Jackson.

În ciuda controverselor, povestea lui Michael Jackson și a muzicii sale încă mai trezește un interes enorm, o montare teatrală fiind pregătită pentru Broadway. Montarea care va avea premiera în iulie 2020 îl are în distribuție pe actorul Ephraim Sykes.

Graham King a lansat în 2018 ”Bohemian Rhapsody”, o peliculă care a încasat 903 milioane de dolari și i-a adus premiul Oscar lui Rami Malek pentru interpretarea rolului lui Freddy Mercury. Producătorul a semnat de curând o înțelegere cu casa Paramount pentru un film inspirat din povestea trupei ”Bee Gees”.

La sfârşitul anului 2018, Michael a fost declarat artistul cel mai bine plătit după moarte din ultimii 60 de ani.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse, de-a lungul timpului, numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari. În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani. În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise. Robson şi Safechuck sunt protagoniştii documentarului lui Dan Reed, ”Leaving Neverland”. Filmul, lansat în 2019, a provocat interzicerea pieselor lui Michael Jackson la mai multe posturi de radio din lume.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra. Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.