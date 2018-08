Un film cu Kevin Spacey, debut catastrofal în box-office-ul american

Un film cu Kevin Spacey, căzut în dizgraţie după mai multe acuzaţii de abuzuri sexuale, a avut în weekend un debut catastrofal în box-office-ul american, notează AFP, potrivit Agerpres.ro.

Inspirat de o poveste adevărată, Billionaire Boys Club a fost difuzat doar în 11 săli de cinema din Statele Unite, obţinând încasări de 618 de dolari în weekendul de lansare, potrivit cifrelor furnizate de revista Hollywood Reporter.

"Raportat la preţul mediu al unui bilet la cinematograf, de 9,27 de dolari, înseamnă că în fiecare sală au fost în medie şase persoane", notează publicaţia.

Filmul, pe al cărui afiş îi regăsim şi pe Ansel Elgort şi pe Taron Egerton, a fost disponibil în format video la cerere începând cu luna iulie, însă acest aspect nu este suficient pentru a explica debutul său catastrofal în cinematografe.

"Sperăm că aceste acuzaţii dure cu privire la comportamentul unui individ - care nu erau cunoscute public la momentul realizării filmului, cu aproape doi ani şi jumătate în urmă şi care privesc pe cineva care nu are decât un rol secundar în 'Billionaire Boys Club' - nu vor afecta lansarea filmului", a declarat la începutul verii Vertical Entertainment, compania care distribuie filmul.

Cariera lui Kevin Spacey, recompensat de două ori la Oscaruri pentru rolurile din "The Usual Suspects" (1995) şi "American Beauty" (1999), este în cădere liberă, după ce actorul a fost acuzat de hărţuire şi agresiune sexuală de peste 12 bărbaţi din Statele Unite şi Regatul Unit.

În urma acestor acuzaţii, actorul american de 59 de ani a fost scos din serialul de succes "House of Cards", produs de Netflix, şi înlocuit pe ultima sută de metri cu Christopher Plummer în distribuţia peliculei "All the Money in the World", în luna decembrie, chiar înainte de lansare.