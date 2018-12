Un film austriac a câştigat Steaua de aur la festivalul de la Marrakech

, scrie agerpres.ro. Trofeul pentru acest film, care spune povestea unei tinere nigeriene victimă a traficului sexual la Viena, a fost înmânat actriţei italiene Monica Bellucci.Tunisianul Nidhal Saadi a primit premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea din ''Look at me'' (titlul original Regarde-moi) în regia lui Nejib Belkadhi, în timp ce premiul pentru interpretare feminină a fost acordat actriţei germane Aenne Schwarz, pentru prestaţia din "Alles is gut'' (Totul este bine), film regizat de Eva Trobish.Seara de gală a adus un omagiu carierei celor doi monştri sacri, prieteni din copilărie, şi celei a cineastei franceze Agnes Varda, care a venit cu partenerul său, artistul JR, co-regizor al documentarului său itinerant "Visages, villages''.Atent la producţia marocană, festivalul a salutat, de asemenea, cariera regizorului Jilali Ferhati, unul dintre decanii săi, şi a consacrat o secţiune a proiecţiilor sale unei "panorame a cinematografului marocan''.Regizorul american James Gray a prezidat un juriu atât cosmopolit, cât şi paritar, format din actriţele indiană Ileana D'Cruz şi americană Dakota Johnson, regizoarele libaneză Joana Hadjithomas, marocană Tala Hadid şi britanică Lynne Ramsay, precum şi din cineaştii francez Laurent Cantet şi mexican Michel Franco şi actorul german Daniel Bruhl."Competiţia este bună pentru fotbal, pentru cinema, nu sunt sigur", a spus preşedintele juriului înainte de a-i invita pe cei 14 cineaşti în competiţia oficială să se ridice, în aplauzele publicului.Festivalul a fost deschis la 30 noiembrie, după un an pierdut, parţial din cauza unor probleme legate de organizare după plecarea directoarei sale, Melita Toscan du Plantier, după paisprezece ani în această funcţie. Producătoarea a păstrat o poziţie de consilier în comitetul de organizare, în timp ce direcţia artistică a fost încredinţată lui Terhechte Christoph, care a lucrat la Forumul Festivalul de la Berlin din 2001 până în 2018.Actriţa americană Robin Wright, aşteptată pentru un omagiu, şi-a anulat participarea din cauza unor "angajamente profesionale de ultimă oră", potrivit organizatorilor.