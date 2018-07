Un festival dedicat plăcintelor pentru toate gusturile a avut loc la Cigârleni

Mirosul îmbietor de plăcinte a cuprins tot satul Cigârleni din raionul Ialoveni, acolo unde a avut loc un festival dedicat acestor bucate tradiţionale. Zeci de gospodine au pregătit plăcinte pentru toate gusturile - cu varză, brânză, cartofi sau vişine, din care s-au înfruptat toţi pofticioşii. Iar cheful şi voia bună au fost asigurate de mai multe colective folclorice.

Gospodinele s-au întrecut să aducă cele mai bune plăcinte, gătite după reţete moştenite din bătrâni.

"La noi de obicei toate plăcintele sunt gustoase. Avem şi plăcintele noastre tradiţionale a satului Ruseştii Noi, plăcintele cu cireşe."

"Am venit cu plăcinte de care am apucat de la părinţi, de la bunei. Avem saralii cu brânză, cu varză, acolo avem plăcinte cu cartofi, plăcinte grase."

"Am gătit plăcinte foi cu brânză de vaci şi mule. Frământăm cu ou, presurăm cu sare, drojdii, frământăm bine, apoi le lăsăm puţin să se odihnească la frigider."

La plăcinte calde şi un pahar cu vin s-a adunat aproape tot satul, dar şi oaspeţi din alte localităţi.

"Frumos organizat, copii sunt. Gătim plăcinte, vin oaspeţi la noi, îi primim pe toţi cu oleacă de băutură."

"Este o tradiţie interesantă. Am gustat şi am făcut, am adus şi am pus pe masă. Facem şi învârtite, cum se zice la noi, şi de astea cu poale în brâu."

"Festivalul îmi pare foarte plăcut, atmosfera îi foarte frumoasă, lumea e foarte veselă."

"Eu sunt din Chişinău, am auzit de festival şi am venit să văd, ceea ce se face în sate."

"În fiecare an organizăm acest festival. Foarte mulţi cu plăcere vin, participă, privesc şi mănâncă plăcinte", a declarat Grigore Duplavă, primarul satului Cigîrleni.

"Folclorul nostru începea să dea o pierdere naţională, dar în schimb cu ajutorul nostru, a administraţiilor locale, am început să-l reînviem", a spus Lilian Caramanu, preşedintele raionului Ialoveni.

Festivalul La vatra plăcintelor a ajuns la a şaptea ediţie.