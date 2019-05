Un festival dedicat femeilor şi mamelor a fost organizat la Nisporeni

Un festival, dedicat femeilor, inclusiv tuturor mamelor, a fost organizat ieri la Nisporeni. Evenimentul, denumit "Mâinile Mamei", a adunat participanţi din peste 30 de localităţi din patru raioane. Cu toţii au organizat ateliere de meşteşugărit, au gătit bucate tradiţionale şi au cântat colinde pascale.



Festivalul este la a 14-a ediție şi în fiecare an este organizat de Duminica Mironosiţelor.





"Am numit această expoziție "Mâinile Mamei", pentru că m-am gândit că suntem la sărbătoarea Învierea Domnului. Cum mama se pregătește ca să aștepte copiii în casă, cum mama se frige la cuptor, cum mama este iubită și ce lucru face mama", a declarat Preasfinţitul Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni.



"Noi scoatem în evidență mâinile mamei care ne adorm, care ne hrănesc și care ne fac semnul crucii când ne pornim la drum", a declarat Grigore Robu, primarul orașului Nisporeni.





Gospodinele au improvizat şi Casa Mare în care au fost expuse obiectele tradiționale moștenite de la străbuni.





"Casa mare la un creștin trebuie să fie împodobită la Învierea Domnului cu dulciuri, cozonac, pască, ouă vopsite și trebuie să fie în casă icoana, candela și cartea de rugăciune", a declarat Preasfinţitul Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni.





"Avem doi îngerași. Îngeraș sub formă de fluture, îngeraș cu lumânări, unul cum se roagă."



"Astăzi am venit cu masa tradițională care era înainte la bătrânii noștri. Mămăligă, friptură de cârlan, de purcel."



"Avem mâncare pregătită în cuptor, pâine coaptă și saralii. Avem chismanul, o mâncare foarte veche. Asta-i pizza modernă, pizza de cândva."



Vizitatorii au putut să cumpere obiectele expuse de meșterii populari.



"Nici nu m-am gândit că este la noi în Moldova așa ceva. Mi-au plăcut icoanele, broderiile, fețele de pernă, covorașele vechi."



"Am procurat chipul Sfântului Nicolae, deoarece casa noastră este sfințită în numele ocrotitorului."



Printre oaspeți au fost şi câţiva tineri din India, care învaţă la noi.



"Ne-am deprins că acum mâncarea este preparată cu ajutorul aparatelor, dar aici bucatele au fost gătite manual."



Banii strânşi la festival vor ajunge la doi copii din Nisporeni, unul diagnosticat cu tumoare la cap, iar altul cu autism.





"Cu părere de rău este cu autism, dar luptăm în fiecare zi, în fiecare minută ca să o aducem în lumea noastră. Mergem la un centru, el costă lunar 6000 de lei, plus cheltuieli cum ar fi drumul, avem nevoie de un tratament care ne costă 1500 de lei", a declarat Ina Maximov, mamă.





Anul viitor, festivalul "Mâinile Mamei" va fi organizat în raionul Ungheni.