Un englez își înregistrează barul ca religie, ca să poate ține deschis în pandemie

„A pornit dintr-o glumă, însă dintr-o nevoie serioasă. Cu noile restricții suntem forțați să închidem și ar putea dura luni până să reluăm activitatea. Noi nu vindem mâncare, așa că nici în timpul restricțiilor de gradul 2 nu am putea redeschide. Totul, de la săli de fitness sau saloane de masaj, pot să funcționeze. Chiar și târgurile de Crăciun vor fi organizate. În acel moment am realizat cât de ridicole sunt restricțiile, așa că am aplicat să ne înregistrăm ca loc de rugăciune”, a spus tânărul de 34 de ani.