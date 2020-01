Un elicopter militar a dat foc unui parc naţional din Australia. Incendiul, cel mai mare din ultimii 16 ani din apropierea Canberrei (VIDEO)

Un nou incendiu de amploare a izbuncit la periferia capitalei australiene, Canberra, chiar într-un parc naţional, aparent din cauza unui elictoper militar, relateză The Guardian, citat de b1.ro.

Parcul Naţional "Namadgi" are o suprafaţă de 2.575 de hectare şi găzduieşte şi mai multe aşezări de mărimi mice. În cazul uneia dintre ele, autorităţile au precizat că este prea târziu că populaiia să fie evacuată.

Incendiul ar fi izbuncit în momentul în care un elicopter militar a aterizat în parc, căldura radiată de aparatul de zbor aprinzând vegetaţia şi-aşa uscată. Canberra se confruntă cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, în weekend urmând ca aceasta să treacă de 40 de grade.

Potrivit autorităţilor, incendiul a căpătat o amploare suficient de mare încât să-şi creeze propria atmosfera. Iar aşteptările sunt ca el să ajungă până la cel puţin un kilometru de zonele suburdubane ale capitalei australiene. Potrivit estimărilor, este cel mai mare incendiu din vecinătatea capitalei Australiei din 2003 încoace. Atunci, patru persoane şi-au pierdut viaţa.

Australia s-a confruntat recent cu incendii devastatoare pe tot cuprinsul ţării, dar mai ales în zona de sud-est. Aproximativ 500.000 de animale au murit în incendii şi cel puţin 27 de persoane şi-au pierdut viaţa. Efectele pe termen lung asupra florei şi faunei ar putea avea, însă, un impact mult mai mare.

RAW timelapse footage of the last few hours - Orroral Valley fire -Out of control #canberra #australia #AustraliaBurning #AustralianFires pic.twitter.com/akBjC8AIof