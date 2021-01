Un drum naţional din raionul Anenii Noi, distrus de camioanele de la cariere. Fondul rutier pentru 2021 nu are bani pentru renovare

Un drum naţional din raionul Anenii Noi, distrus de camioanele de la cariere, nu va fi reparat nici anul acesta. Drumul G109 are 8 kilometri şi face legătura între localităţile Şerpeni şi Delacău. Primarul din Puhăceni spune că licitaţiile de anul trecut au eşuat, iar Fondul rutier pentru 2021 nu are bani alocaţi pentru renovarea drumului.Localnicii susţin că din 2008, când s-au deschis carierele de nisip și pietriș din zonă, fluxul de camioane a crescut simțitor, iar gropile din asfalt s-au transformat în adevărate cratere. Cei care au autoturisme stau cu ele mai mult în service."Toate piesele le schimb, le stricăm aici pe drumul acesta. De vreo 5 ori am fost la protest şi nimic.""Sute de camioane merg pe zi. Reparăm, stricăm şi mergem mai departe."Disperaţi, localnicii au organizat mai multe acţiuni de protest. Primarul din Puhăceni s-a adresat Guvernului şi Parlamentului, însă nu a obţinut niciun ban pentru reabilitarea drumului."A protestat majoritatea şi o să mai iasă la protest dacă n-o să facă drumul."Reprezentanții carierelor de nisip și pietriș din zonă au anunţat de anul trecut că sunt gata să-și asume o parte din cheltuielile pentru repararea drumului."Consiliul raional a alocat 4 milioane de lei. Cei din cariere au achitat în avans alte 4 milioane de lei. Cu regret, toate licitaţiile nu s-au soldat cu succes.", a declarat Veaceslav Plămădeală, primarul satului Puhăceni, Anenii Noi.Şeful adjunct al Administraţiei de Stat a Drumurilor, Ion Drucec, nu a fost de găsit la telefon pentru a ne oferi un comentariu despre situaţia creată. În 2020, Ministerul Economiei și Infrastructurii anunţa că pentru reabilitarea capitală a drumului e nevoie de peste 180 de milioane de lei.Până când se va găsi o soluţie, locuitorii satelor Delacău şi Puhăceni nu au cum să ajungă la centrul raional decât tot pe drumul deteriorat.