Un documentar interzis de Regina Elisabeta a II-a timp de peste 50 de ani a fost încărcat din greşeală pe YouTube

Documentarul controversat „Familia Regală” (Royal Family) a apărut pe Youtube după ce a fost interzis de regina Elisabeta a II-a în 1972, relatează Insider.

Regina britanică, prințul Filip și familia regală le-au permis producătorilor să îi urmeze în viața de zi cu zi timp de 18 luni între 1968 și 1969, rezultatul fiind un documentar care a fost difuzat de BBC One în iunie 1969.



Documentarul a fost difuzat la televizor pentru ultima oară în februarie 1972 la doar trei ani după premiera sa.



„Familia Regală” a oferit o privire din spatele scenei a membrilor familiei regale, documentarul incluzând și imagini cu un grătar făcut de aceștia la Castelul Balmoral, reședința de vară a reginei, și cu Elizabeta a II-a purtând o discuție personală cu fostul președinte american Richard Nixon.



Intenția producătorilor a fost de a face audiența modernă să se poată identifica mai ușor cu familia regală, documentarul fiind urmărit de peste 30 de milioane de persoane când a fost difuzat în premieră de BBC, și încă 15 milioane când a fost transmis o săptămână mai târziu.



Însă acesta a atras critici din partea experților regali, afirmând că natura personală a documentarului sfidează scopul monarhiei.



William Heseltine, secretarul de presă regal de la momentul respectiv, a confirmat că „restricții foarte puternice” au fost plasate asupra filmului deoarece a fost observată „o schimbare uriașă de atitudine”.



David Attenborough, pe atunci director editorial la BBC Two, a afirmat că documentarul riscă să „ucidă monarhia”, potrivit The Independent.



„Unele persoane spun că asta (...) va declanșa interes din partea a tot felul de tabloide”, a declarat biograful regal Hugo Vickers, adăugând că „[oamenii] vor dori să știe mai multe, și mai multe, și mai multe”.



„Și-au dat seama că dacă fac ceva de genul prea des, se vor înjosi, lăsând toată magia să se scurgă în afară”, afirmă istoricul regal Robert Lacey.



În 1970 Palatul Buckingham a trimis documentarul la arhivele regale, însemnând că în practică acesta a fost interzis de la a mai fi difuzat vreodată fără permisiunea reginei.