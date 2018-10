"Un doctor pentru tine": Peste 130 de persoane din satul Iargara, examinate gratuit

Foto: publika

Echipa de medici din cadrul programului "Un doctor pentru tine" a ajuns şi în satul Iargara, din raionul Leova. Peste 130 de localnici au fost examinaţi gratuit: au beneficiat de consultațiile unui cardiolog, neurolog, endocrinolog şi ale unui oculist.



Ana Hadji a aflat de curând că are probleme cu inima. Femeia spune că pentru o consultație trebuie să parcurgă 20 de kilometri până în oraşul Leova şi aproape 100 - până în Capitală.



"Ne-am bucurat că vin medicii aici că avem problem cu sănătatea. Nu avem bani de umblat pe drumuri, la Chişinău", a spus locuitoarea satului Iargara, Ana Hadji.



Vera Snegur deja de ani buni a fost diagnosticată cu diabet. Bătrâna spune că la vârsta ei îi este foarte greu să meargă la consultație în centrul raional.



"Am venit cu “saharul”. Îmi este foarte rău nu pot să ridic nici mâinile în sus . Dureri zi şi noapte", a spus locuitoarea satului Iargara, Vera Snegur.



Şeful Centrului de Sănătate din Iargara spune că centrul duce lipsă de specialişti şi este greu să facă faţă fluxului mare de pacienţi.



"Ei se adresează la medicul de familie cu orice maladie. Sunt cu hipertensiune, sunt bolnavi cu diabet, sunt şi cu radicolopatie şi artroză. O sumedenie de maladii", a spus şeful Centrului de Sănătate din Iargara, Igor Scurtu.



"Mi-au scris tratament, trebuie să mă mai duc la medicul de familie şi să îmi scrie mai departe. Au spus să ţinem dietă, ce să mâncăm ce să nu mâncăm."



"Consultații foarte bune, de ar fi aşa măcar în fiecare an. Au dat lecuire care trebuie."



"La oculist. Ce va spus medicul? Să prelungim lecuirea care este prescrisă."



Săptămâna trecută, peste nouă sute de oameni din raioanele Hâncești, Căuşeni şi Ialoveni au beneficiat de servicii medicale gratuite. Campania „Un doctor pentru tine” a fost lansată la începutul lunii august, la inițiativa premierului Pavel Filip.