Un doctor pentru tine, în satul Chiperceni. Copiii de la grădiniţa Ghiocel, consultaţi gratis de stomatologi

Timp de o zi peste 60 de copii din grădiniţa "Ghiocel" au fost consultaţi gratis de stomatologi. Campania "Un doctor pentru tine" a ajuns şi în satul Chiperceni, Orhei. Medicii spun că majoritatea micuţilor au carii.



Picii emoţionaţi au stat liniştiţi şi şi-au aşteptat rândul la doctor:



"Medicul mi-a spus să îmi spăl dinţii în fiecare dimineaţă".



"El mi-a zis să deschid guriţa ca să-l trateze şi să-l spăl".



Mihai are cinci ani, iar asta e prima lui vizită la stomatolog. El spune că are grijă de dinţii săi şi nu îi este frică de medic: "Dinţii mei sunt curaţi şi sănătoşi. Când mă trezesc dimineaţa îmi spăl dinţii."



Părinţii sunt bucuroşi că echipa mobilă de stomatologi a ajuns şi la ei în localitate pentru a-i trata pe cei mici:



"E foarte bine pentru copii ca să-şi lecuiască dinţii. Mai ales cum eu cu dânsa am probleme de la dulciuri".



"Aici mai mult timp economiseşti şi bani nu cheltui".



Medicii le recomandă părinţilor să-şi ducă odraslele la stomatolog încă de la vârstă fragedă.



"Igiena este foarte importantă şi periajul corect, de la asta şi porneşte tot. La moment avem cel mai des carii profunde. Ceea ce noi încercăm este carie superficială şi igienizare asta e tot ceea ce putem noi face la moment", a declarat Valentina Babalici, medic stomatolog.

Până acum, peste 3.000 de persoane au fost examinate gratis de cei 100 de medici care merg prin sate. Campania "Un doctor pentru tine" a fost lansată de Guvern, la iniţiativa premierului Pavel Filip.