Un doctor pentru tine: Copiii de la liceul şi grădiniţa din Gura Galbenei, CONSULTAŢI GRATUIT de stomatologi

Peste 32 de mii de persoane au fost examinate gratuit în cadrul Campaniei "Un doctor pentru tine", lansată acum patru luni de Guvern. Până luni, o echipă de stomatologi se vor afla în satul Gura Galbenei, raionul Cimişlia.

Medicii vor oferi consultaţii pentru aproape 600 de copii de la liceul şi grădiniţa din localitate.



Anastasia are 10 ani. Ea spune că are grijă de dinţii săi şi nu îi este frică de medic: "Medicul mi-a recomandat să nu mănânc două ore și mi-a făcut o plombă la dinte".



Şi alţi elevi emoţionaţi şi-au aşteptat rândul la doctor:



"- Când ultima dată ai fost la medicul stomatolog? - Când mi se clătinau nişte dinţi şi am fost cu mama. Azi mi-am plombat patru dinți și medicul mi-a spus să spăl dinții dimineața și seara".



" - Cât de des mergi la medicul stomatolog ? - Rar. - Ţii minte cînd ultima dată ai fost? - Anul mai trecut".



"Cu dințișorii cam tot bine, mi-a pus plomba".



Medicii spun că cei mai mulţi copii au carii.



"Opturăm cariile superficiale, mai rar cariile medii care nu sunt dureroase. Şi deja tratament profilactic, aplicaţii cu lac florat. În unele cazuri facem detartraj şi tratamentul gingiilor", a precizat Alexandru Briţchi, stomatolog.



Părinții s-au bucurat că odraslele lor au fost examinate gratuit de specialişti veniţi de la Chişinău:



"E un lucru foarte bun pentru că noi uneori chiar dacă şi are copilul probleme dentare nu vrem să lipsească de la lecţii şi nu mergem la medic".



"Nu avem permanent ocazia să mergem în raion sau la Chișinău să facem un control, dar pe loc medicii au verificat. Au direcţionat copiii unde trebuie să meargă şi care şi ce problemă are".



"Mai este un beneficiu că copiii depăşesc teama şi pot mai îndrăzneţ să se trateze. Medicii sunt foarte receptivi, se adresează foarte frumos la copii", a subliniat Ludmila Casian, directoarea liceului "Hiperyon" din Gura Galbeniei.



Până acum, aproape 4.200 de copii au fost examinaţi gratis de stomatologii care merg prin sate. În cadrul campaniei, cardiologii, endocrinologii, oftalmologii și neurologii au consultat peste 8 800 de oameni din sate.

Alte 16.500 de persoane şi-au verificat plămânii. În octombrie, proiectul a fost extins, fiind inclus şi screeningul mamar. Până acum, 2740 de femei au beneficiat de consultații.