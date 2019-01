Un doctor pentru tine, continuă. În acest an, campania va ajunge în fiecare localitate din țară

Campania "Un doctor pentru tine" continuă şi anul acesta. Echipa mobilă de medici şi-a reluat activitatea şi a oferit astăzi, consultaţii gratuite în centrele de sănătate din satele Peresecina şi Morozeni, din raionul Orhei.

" Din 2015 după ce va operat nu aţi stat la cardiologie niciodată? - Niciodată. - Dumnevoastră după diagnoza pe care o aveţi toate indicațiile să staţi la cardiologie."



Onofrei Buzu din satul Peresecina are 78 de ani şi a venit la medic pentru a-şi verifica inima.



" De-alde noi în vârstă e greu de dus, e gheaţă, te lunici, acuş îţi mai rupi şi un picior ceva. La cardiolog. - Vă supără ceva? - Cu inima să mă controlez şi acum trebuie să mă duc să fac electroforezul", a spus Onofrei Buzu, pacient.



Peste 120 de localnici din Peresecina au stat la coadă pentru a fi consultaţi de specialişti.



" De toate avem si zahăr avem şi tensiune şi capul mă doare tare. E bine că noi nu ne pre putem duce mă dor picioarele. "



"Că o ajuns specialiştii e foarte bine, nu pierdem noi drumul, timpul să ne ducem pe drumuri la medici.



"Majoritatea pacienţilor astăzi văzuţi sunt pacienţi hipertensivi, unii dintre care au deja şi multiple complicaţii"



Alături de medici a fost şi secretarul general de Stat al Ministerului Sănătăţii, Boris Gîlcă.



"Consider că prin acest fapt salvăm multe vieţi. Pentru anul 2019 această campanie va continua tot anul, vom ajunge în toate raioanele, vom repeta şi în alte raioane unde nu am ajuns în toate localităţile, a declarat Boris Gîlcă, secretar general de stat al Ministerului Sănătăţii.



Campania "Un doctor pentru tine" a fost lansată vara trecută la iniţiativa prim-ministrului Pavel Filip. Până acum , 38 de mii 600 de persoane au beneficiat de servicii medicale gratuite în cadrul campaniei. În acelaşi timp, aproape 4500 de copii au primit tratament stomatologic, în jur de 22 de mii de pacienţi au făcut screening pulmonar, iar 4083 de femei au beneficiat de screening mamar.