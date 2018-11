"Un doctor pentru tine" a ajuns în satul Sărăteni: Două paciente, diagnosticate cu diferite forme de cancer

Peste două mii de femei au trecut screening-ul mamar gratuit, într-o lună de la lansarea campaniei "Un doctor pentru tine". În cazul a două paciente s-au depistat diferite forme de cancer, iar doamnele au început deja tratamentul la Institutul Oncologic din Capitală.

Cabinetul mobil a ajuns în satul Sărăteni, din raionul Leova. Svetlana Lâsenco are 48 de ani şi a fost operată la un sân în anul 2011. Acum doi ani, boala i-a afectat şi cel de-al doilea organ, iar femeia spune că periodic, este nevoită să-şi facă investigaţii pe cont propriu. Vestea că medicii au venit în sat a bucurat-o, mai ales că procedura a fost gratuită.



"Am chist, la piep. Peste fiecare jumătate de an trebuie să mă duc la Oncologic să trec aparat, iar consultaţii şi deja lecuire. După cum s-a scumpit acum 140 plătesc o consultație, eu n-am poliţă şi aparatul este 160, da, aici e gratuit.



Raia Vasilcova şi-a verificat sânii pentru prima dată. Femeia spune că a venit la medic cu emoţii şi frică.



"Mă tem că la mine bărbatul de când a murit de cancer a intrat aşa frica în mine şi mă tem. Nu am avut dureri niciodată, pieptul, nimic, dar mă tem să trec tare", a spus femeia.



Medicul le-a dat asigurări pacientelor că procedura este nedureroasă şi durează doar 15 minute.



"Prima dată am trecut, am venit să vedem mă rog pentru noi. Mulţumim că iaca mai vin şi m-ai au grijă de lume.



Analizele colectate de la paciente vor ajunge la Institutul Oncologic din Chişinău.



"Procedura nu-i gravă, nu-i nimic, se strânge un pic pieptul, asta este investigaţia dată. Amândoi sâni se fac în două proiecţii, se face anterior şi axial", a spus tehnicianul radiolog, Vitalie Arbuz.



A doua etapă a campaniei "Un doctor pentru tine" a fost lansată în data de 11 octombrie, la inițiativa prim-ministrului Pavel Filip. Anual, peste o mie de femei în Moldova sunt diagnosticate cu cancer la sân, iar aproape 10 la sută pierd lupta cu boala chiar din primul an.