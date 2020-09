Un distrugător american a intrat în port arborând un drapel al piraților

Experții în tradițiile militare explică faptul că, în general, această practică indică o realizare remarcabilă din partea navei și echipajului.

Distrugătorul USS Kidd al marinei americane s-a întors recent dintr-o misiune arborând un steag negru cu un craniu alb și cu oase încrucișate, mai cunoscut sub numele de Jolly Roger. Afișarea modernă a acestui steag indică, în general, un fel de realizare notabilă. Cu toate acestea, această navă specială are propria sa istorie unică cu steagul piraților și care are de-a face cu căpitanul William Kidd, un marinar scoțian executat pentru piraterie în 1701, notează The Drive.

USS Kidd s-a întors la stația navală Everett din statul Washington la 21 septembrie 2020, după ce a finalizat o patrulă axată pe combaterea contrabandei cu droguri în Oceanul Pacific de Est și Caraibe. Distrugătorul a plecat pentru această patrulă în aprilie, ca parte a unui nou efort de combatere a traficului de stupefiantelor condus de Comandamentul de Sud al SUA (SOUTHCOM).

„Această misiune a fost extrem de dificilă, dar Kidd a atins standardul pentru executarea și pregătirea operațională a misiunii „, a declarat într-o declarație comandantul Nathan Wemett, ofițerul comandant al distrugătorului. „Mulțumesc tuturor marinarilor și gărzilor de coastă americane care au depășit multe obstacole în pentru a-și îndeplini misiunea”, mai adaugă acesta.

Marina a spus că distrugătorul a asistat Garda de Coastă în confiscarea a 805 kilograme de cocaină cu o valoare estimată la 30 de milioane de dolari în timpul acestei patrule. De asemenea, nava a acordat asistență unei nave de pescuit, remorcând-o mai mult de 200 de mile marine către o zonă sigură.

Kidd a trecut și printr-un focar de COVID-19 ,echipajului său fiind obligat să facă o oprire neprogramată la San Diego la sfârșitul lunii aprilie.

Anunțul oficial care a marcat întoarcerea navei în baza Everett nu a făcut nicio mențiune despre steagul piraților sau despre semnificația acestuia în ceea ce privește USS Kidd. Craniul alb și oasele încrucișate pe un steag negru datează de la pirații care operau în Atlantic și Caraibe în secolele XVII și XVIII.

Întoarcerea modernă a acestor steaguri pe navele, în special în cazul submarinelor, datează din Primul Război Mondial, când echipajele Marinei Regale britanice au început să le folosească după ce s-au întors de la patrulele în care au scufundat navele inamice. Această practică s-a extins ulterior pentru a reflecta o gamă largă de alte realizări, inclusiv finalizarea cu succes a unei misiuni pe mare.

Cu toate acestea, echipajul USS Kidd arborează Jolly Roger dintr-un motiv cu totul diferit, care își are originea în atacul surpriză al Japoniei asupra Pearl Harbor din Hawaii, pe 7 decembrie 1941. În acel moment, contraamiralul Isaac Kidd, Sr. a fost comandantul diviziei de navale 1 și șef de stat major. Din acel moment, steagul reprezintă o comemorare a acestui ofițer.