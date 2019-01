Un deputat găgăuz SFIDEAZĂ LEGISLAŢIA. Ce schimbare vrea să facă acesta

Un deputat local din Găgăuzia, plătit din bani publici, sfidează legislaţia.

Alesul Serghei Cimpoieş vrea să excludă din Adunarea Populară de la Comrat exponenţii partidelor înregistrate la nivel naţional.

O prevedere în acest sens se regăseşte într-un proiect de modificare a codului electoral al Autonomiei, document elaborat chiar de Cimpoieș.

Potrivit iniţiativei, la alegerile pentru Adunarea Populară nu vor putea participa candidați ai partidelor înregistrate de Ministerul Justiției. Serghei Cimpoieş nu a răspuns la telefon pentru a oferi mai multe detalii despre proiect, iar başcanul regiunii ne-a spus că se va documenta.



"Deocamdată nu putem comenta. Acest document l-am primit de la comitetul executiv. Am dat indicaţii colegilor ca să-l analizeze, iar ulterior vom lua o decizie", a declarat la telefo Irina Valah, başcanul Găgăuziei.



Reprezentanţii Comisiei Electorale din Găgăuzia susţin că subiectul va fi supus dezbaterilor publice.



"Încă nu am intrat în esenţă. Ştiu doar că se formează un grup de lucru împreună cu organizaţiile obşteşti, unde am fost invitat şi eu. Acolo vom discuta propunerea lui Cimpoieş privind modificările codului electoral."



Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale susţin însă că nu se pot implica în scrutinele organizate la nivel local.



"Pe partea de modificări a acestui cod Comisia Electorală Centrală nu are nici o competenţă pe partea de organizare. Noi organizăm alegeri în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia doar atunci când vorbim de alegerile în parlamentul Republicii Moldova şi alegerile locale ordinare", a comunicat prin telefon Ivan Comur, preşedintele CEC Găgăuzia.



Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale califică decizia una absurdă şi ilegală.



"Nu există nici o posibilitate pentru un raion sau oricare autonomie din ţara asta să impună interdicţii la participarea partidelor politice în competiţia din Comrat. Ar fi o chestie de neimaginat, toată această poveste sincer să fiu pare a fi din zona absurdului", a declarat Alina Russu, preşedintele Comisiei Electorale Centrale.



Găgăuzia şi-a ales deputaţii în Adunarea Populară în 2016, iar următoarele alegeri vor avea loc în 2020.