Un cutremur puternic a lovit nord-estul Indiei (FOTO)

Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit nord-estul Indiei miercuri dimineaţă, a informat Institutul de Geofizică din Statele Unite (USGS), potrivit DPA, citat de agerpres.ro.

Cutremurul a fost înregistrat la 10,9 kilometri nord-nord-vest de oraşul Dhekiajuli, din statul Assam, nu departe de graniţa cu Bhutan.

Seismul s-a produs în jurul orei 02:21 GMT, la o adâncime de 34 de kilometri, potrivit USGS.

Ministrul Sănătăţii din Assam, Himanta Biswa Sarma, a postat pe Twitter fotografii în care pot fi văzute daune minore ale clădirilor.

Pe moment nu au fost raportate victime.

Few early pictures of damage in Guwahati. pic.twitter.com/lTIGwBKIPV