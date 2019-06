Un cuplu din Vadul lui Vodă oferă tururi de kayak-canoe pe Nistru

foto:

Un cuplu din Vadul lui Vodă a pus bazele unei afaceri care atrage sute de turişti. Aceştia oferă tururi de kayak-canoe pe Nistru. Excursiile propuse sunt pe toate gusturile şi durează de la câteva ore până la trei zile.



"La început nu aveam în proprietate nicio canoe, toate erau închiriate. În prezent, putem să oferim tururi pentru 80 de persoane simultan. Avem toate echipamentele necesare: veste de salvare, transport. Putem organiza în orice zi a săptămânii."



În prezent, familia Guţaga are propria bază de canoe. Sezonul acestor tururi începe în aprilie și durează până în octombrie. În ultimele câteva luni, peste 400 de turiști au navigat pe Nistrul. Printre aceştia sunt şi mulţi străini.



"În drum spre această bază am fost impresionată de privelişti. Nistrul e foarte frumos. Avem puţine emoţii înainte de tur, dar suntem sigure ca va fi minunat".



"Oamenii sunt foarte prietenoşi. Localnicii vor să dezvolte acest tip de turism, pe canoe. Acest lucru este minunat şi va ajuta să atrageţi mai mulţi străini aici. Asemenea excursii sunt o idee minunată”.



"Am venit aici pentru aventuri. Sperăm să vedem specii rare de păsări, o lebădă tocmai a zburat pe aici, este o priveliște fascinantă."



Tururile pot fi comandate online. O excursie de patru ore costă 300 de lei.