Un cuplu a vandalizat, din greșeală, o operă de artă în valoare de 500.000 de dolari

Doi tineri din Coreea de Sud, acuzaţi de vandalizarea unei creaţii a artistului american de graffiti JonOne, au spus că au împroşcat vopsea peste desen întrucât au crezut, în mod eronat, ca este vorba despre "artă participativă", a spus vineri curatorul expoziţiei, potrivit Reuters.

Creaţia, cu dimensiunile 240 de centimetri pe 700 de centimetri, care nu are un nume, are o valoare estimată de aproximativ 500.000 de dolari şi a fost pictată de JonOne în 2016, sub privirile spectatorilor, pe un zid al Lotte World Mall, din Seul.

Pe trotuarul din faţa picturii, se află cutii de vopsea şi pensule rămase de la momentul performance-ului live şi care sunt considerate ca făcând parte din opera de artă, scrie Agerpres.

Potrivit personalului expoziţiei, duminică, camerele de luat vederi CCTV au surprins doi tineri, un bărbat şi o femeie, luând câteva vopseluri şi împroşcându-le peste opera de artă.

După ce înregistrările CCTV au fost examinate de poliţie, cei doi tineri au fost arestaţi pe când se aflau în mall. Au fost ulterior eliberaţi, a precizat curatorul expoziţiei, Kang Wook, care a adăugat că este puţin probabil ca tinerii să fie puşi sub acuzare întrucât pare să fi fost o simplă greşeală.

După incident, galeria de artă a instalat un gard din sârmă şi indicatoare suplimentare cu avertismentul "Nu atingeţi".

Vineri, câţiva vizitatori au fost văzuţi făcând fotografii cu opera de artă vandalizată, iar Kang a precizat că, după incident, un număr crescut de persoane a solicitat detalii despre expoziţie.