Un cunoscut antreprenor: Miniștrii veniți din diasporă ne fac ca sa părăsim și noi țara. Unde va sunt promisiunile?

Antreprenorii din întreaga țară se arată tot mai nemulţumiţi de impozitele imense pe care le impune Inspectoratul Fiscal spre achitare. Un cunoscut antreprenor a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care se arată indignat de preţurile "luate din pod".

În semn de protest, angajații salonului s-au îmbrăcat în uniforme pe care le poartă deținuții pentru că "Moldova este o închisoare pentru antreprenorii mici și un paradis pentru Hoții de la putere".

Acesta a mai evidențiat și faptul că miniștrii veniți din diasporă nu fac nimic altceva, decât să-i facă să părăsească țara.

"30.000 lei - aceasta este suma pe care Inspectoratul Fiscal mi-o impune să o plătesc pentru prima jumătate a anului 2018. Ei presupun că salonul trebuia sa aibă în Ianuarie-mai tot atâția clienți, cât am avut și în perioada Iunie-decembrie.

Calcule prin deductie după apa și lumina consumată - așa spun cifrele lor.

Adio proiecte sociale gratuite! Adio reduceri pentru profesori, medici și oameni de artă! Adio “ donează o cosița” pentru bolnavii de cancer!

Fiscul vă fură nestingherit visurile. Miniștrii veniți din diasporă ne fac ca sa părăsim și noi țara. Unde va sunt promisiune?

... Moldova este o închisoare pentru antreprenorii mici și un paradis pentru Hoții de la putere.

Aceasta este uniformă in care vom munci mâine. Va prezint și infractorii fiscali care in fiecare an măresc încasările cu 25-30%", a scris antreprenorul pe pagina sa de Fcaebook