Un copil hărțuit de colegi pentru că suferă de nanism, i-a cerut mamei sale o frânghie ca să se sinucidă (VIDEO)

O mamă a descris pe internet momentele grele prin care trece Quaden, fiul ei de 9 ani care suferă de nanism, acesta fiind o victimă a fenomenului de "bullying", arată informează BBC, citat de digi24.ro.

Yarraka Bayles din Queensland, Australia, a postat pe o rețea de socializare o filmare cu fiul său pentru a le arăta părinților celorlalți copii și profesorilor ce efecte are comportamentul ostil asupra lui Quaden.

Abia îl ridicase de la școală și Quaden plângea și îi spunea mamei sale că vrea să frânghie să se spânzure. "Vreau să mă înjunghii în inimă. Vreau să mă omoare cineva", spune copilul în timp ce plânge.

În filmare, mama lui Qauden povestește că abia l-a ridicat pe fiul său de la școala, că a fost martoră unui episod de bullying și că vrea să arate tuturor care este efectul bullying-ului asupra copiilor.

Clipul video a fost distribuit de peste 134.000 și urmărit de peste 14 milioane de ori, atrăgând atenția multor vedete. Hugh Jackman i-a transmis un mesaj lui Quaden, iar echipa de rugbi Indigenous All Stars l-a invitat pe băiat să intre alături de ei pe teren la următorul meci.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953