Un copil din raionul Drochia, pe patul de spital, după ce a fost bătut de tatăl unui prieten: Te îngrop aici

Un copil de nouă ani a ajuns la spital, după ce a fost bătut de tatăl unui prieten. S-a întâmplat în satul Nicoreni din raionul Drochia. Medicii spun că băiatul s-a ales cu o comoţie cerebrală şi mai multe leziuni corporale.

Iustin Berezovschi povestește că totul s-a întâmplat pe stadionul din sat. În timp ce se jucau, din greşeală, a lovit un alt copil cu mingea. Cel din urmă a s-a plâns tatălui, care a venit să-i ceară socoteala minorului într-o manieră agresivă.



"El m-a apucat de aici și mi-a zis că dacă te mai apropii de băiatul acesta, te îngrop aici și eu am zis bun, îmi cer scuze. Iar el a zis că niciun fel de scuze, te îngrop acuș aici. Am vrut să fug acasă, dar nu puteam, tremuram", a explicat victima.



Bunica băiatului spune că acesta a ajuns acasă speriat și cu semne de lovituri pe față. Femeia a sunat la poliție, iar când starea băiatului s-a agravat a chemat ambulanța.



"Copiii între copiii când se bat e într-un fel, dar când un părinte așa cu toată puterea să vină și să-i dea una peste față și să-i facă comoție, asta e altceva. Clar că e dureros și eu am rămas singură și nu știam ce să fac în acest caz", a declarat Silvia Berezovschi, bunica băiatului bătut.



Acesta a ajuns la Spitalul Raional din Drochia cu simptome caracteristice comoției cerebrale.



"Copilul a fost examinat radiologic, împreună cu medicul de gardă, iar după examinări a fost internat în secția pentru copii pentru tratament. Cu traumatism cranio-cerebral, comoție cerebrală și leziuni corporale", a declarat Ilie Trofinciuc, medic traumatolog la Spitalul Raional Drochia.



Bărbatul care ar fi lovit minorul a plecat de la locul incidentului, iar identitatea acestuia încă nu a fost stabilită. Solicitat telefonic, polițistul de sector a declarat că nu poate oferi detalii despre acest caz, pentru că nu se află în localitate.