Un copil din Marea Britanie a căzut de la geam chiar sub privirile mamei sale

Un copil a fost dus la spital cu leziuni care îi pun în pericol viața după ce a căzut de pe fereastra deschisă a unui apartament situat la primul etaj al unei clădiri din orașul Luton, scrie libertatea.ro.

Imediat după ce copilul a căzut, locuitorii din zonă au chemat o ambulanță și micuțul a fost preluat după câteva minute și transportat la spital, scrie Daily Mail. Persoanele care erau în zonă în momentul incidentului povestesc să le-a atras atenția țipetele mamei micuțului care era în geam și soțul ei o ținea să nu sară după el.

"Eram afară cu alte persoane, descărcam o camionetă cu marfă când am auzit un țipăt puternic de femeie. Prima dată am crezut ca e un bărbat care își bătea soția pentru că am văzut-o în geam și părea că vrea să sară. Apoi am văzut oamenii care s-au adunat pe trotuar și copilul era pe jos într-o baltă de sânge. Am sunat la ambulanță și ni s-au dat instrucțiuni să-l întoarcem pe spate pentru că se vedea că a sângerat masiv și să nu se sufocă”, povestește Emil Mitrofan, patronul unei cafenele situată peste drum de apartamentul din care a căzut copilul, scrie presa din România.