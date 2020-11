Un copil din Italia i-a scris premierului pentru a fi sigur că Moș Crăciun va veni în acest an

În scrisoarea adresată lui Giuseppe Conte, Tomasso, în vârstă de 5 ani l-a întrebat pe premierul italian dacă poate face o excepție în cazul lui Moș Crăciun astfel încât acesta să poată livrea cadourile.

”Știu că Moș Crăciun este bătrân și este periculos să intri în case, dar este bun și cu siguranță va purta o mască pentru a se proteja”, a scris băiatul.

Premierul Giuseppe Conte i-a răspuns băiatului că Moș Crăciun are deja o autocertificare internațională și poate călători în toată lumea, fără limite.

„Dragă Tommaso, ți-am citit mesajul și vreau să te liniștesc. Moș Crăciun m-a asigurat că are deja o autocertificare internațională: poate călători peste tot și distribui cadouri tuturor copiilor lumii. Fără nicio limitare. A confirmat apoi că folosește întotdeauna masca și păstrează distanța potrivită pentru a se proteja pe sine și pe toți oamenii pe care îi întâlnește”, a scris acesta pe Facebook.

Premierul precizează că a aflat că băiatul l-a rugat pe Moș Crăciun să elimine coronavirusul. „I-am spus – continuă premierul – că anul acesta în Italia a fost un an foarte dificil și tu și toți copiii ați fost adorabili. Am aflat, de asemenea, că vrei să-l rogi pe Moș Crăciun să elimine coronavirusul. Nu risipi ocazia de a cere un cadou în plus. De alungarea coronavirusului ne ocupăm noi, adulții ”.

Italia a înregistrat, vineri, 40.902 cazuri noi de COVID-19, fiind un nou record negativ de infectări. De asemenea, 550 de decese provocate de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore.

Șase regiuni din Italia sunt în categorie ridicată de risc (zone roșii), în timp ce nouă sunt clasificate drept zone portocalii, iar alte cinci drept zone galben. Regiunile Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia și Marche au fost urcate în categoria de risc, de la galben la portocaliu.