Un copil de şapte ani, căutat cu disperare în România

Sute de oameni îl caută, de sâmbătă seara, pe un băieţel de 7 ani dintr-o localitate din judeţul Arad, România. Copilul plecase de dimineaţă de acasă spre o stână de la marginea satului şi de atunci e de negăsit.Poliţia a fost anunţată despre dispariţia copilului de către părinţi, care au spus că acesta nu a revenit de la joacă. Imediat au fost începute căutările pe o rază de 30 de km. În operaţiune a fost folosit şi un elicopter."După masă pe la 16, 16:30 a fost văzut ultima dată. Dar acum zona e extinsă, nici nu mai poţi... şi pe raza altor comune am ajuns deja. Peste tot la fiecare casa, casă din casă a fost deja bătută de poliţişti.""Deocamdată nu avem nimic, nu ştim nimic de el.""Azi dimineaţă la 7 din nou am plecat. Am periat din nou. Acum avem aici o zonă care a fost periată aseară, dar era ceaţă."Micuțul era îmbrăcat subțire, astfel că salvatorilor le este greu să creadă că acesta ar fi putut supraviețui la minus 3 grade Celsius. Polițisții arădeni au făcut publica poza băiatului în speranța că cineva l-ar fi văzut rătăcind pe undeva.