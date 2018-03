Un copil de nici şase ani, în comă alcoolică la spital

O feţiţă în vârstă de nici 6 ani din comuna gălăţeană Schela a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie după ce ar fi băut, în mod accidental, vin dintr-o sticlă în care a crezut că este suc, scrie digi24.ro.

Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Galaţi a demarat o anchetă în acest caz pentru a stabili dacă este vorba despre neglijenţă din partea părinţilor sau un accident nefericit.

Fata, din comuna Schela, ar fi fost lăsată nesupravegheată de părinţii care au plecat de acasă, iar la un moment dat ea a început să bea vin dintr-o sticlă în care ar fi crezut că este suc.

Mama fetei spune că atunci când a ajuns acasă a văzut copila cum se străduia să-şi poată menţine echilibrul.

„Eu eram plecată la magazin, iar soţul tăia lemne aproape la un vecin. Când am ajuns acasă am găsit-o pe fată lângă masă; era în patru labe, nu ştiam ce are, dar apoi am văzut că lipseşte vin din sticlă şi ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Mergea împleticită...da. Aşa a fost ceasul... în loc de suc a fost vin”, afirmă mama fetei, Ileana Andone, de 35 de ani.

Fata a fost preluată ulterior cu o ambulanţă şi transportată la Spitalul de Copii „Sfântul Ioan” din Galaţi, medicii stabilind că prezenta o alcoolemie de 1 la mie în sânge.

„Am intervenit cu un echipaj de ambulanţă în cazul unui copil, o fetiţă din Schla, care, pe fondul ingestiei accidentale de alcool, a intrat în comă etanolică”, a declarat medicul Domnica Ursu de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Galaţi.

Fata a rămas internată în spital, însă starea ei este bună în momentul de faţă.

„La noi a ajuns în stare euforică, prezenta o alcoolemie de 1 la mie care este periculoasă pentru copii. Nu a avut nevoie de spălături pentru că a vărsat de mai multe ori”, a spus Silvia Dinescu, medic la Spitalul de Copii din Galaţi.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Galaţi a demarat o anchetă socială în acest caz.

„Este vorba despre o fată de 5 ani şi 9 luni care, iar din primele date reise că ar fi băut accidental vin dintr-o sticlă de suc. Ea provine dintr-o familie numeroasă, mai are încă şase fraţi, fiind cea mai mică. Din discuţiile avute cu asistentul social din comunitate reiese că nu este o familie cu probleme, părinţii nefiind cunoscuţi ca şi consumatori de alcool. În urma anchetei se va stabili dacă a fost vorba despre neglijenţă sau de o întâmplare nefericită”, a declarat directorul adjunct al DGASPC Galaţi, Ciprian Groza.

Fata va mai rămâne un timp în spital sub supravegherea medicilor.