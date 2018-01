Un copil de doi ani, transportat în stare gravă la spital, după ce a fost atacat de un leopard la o grădină zoologică

Caz şocant la o grădină zoologică din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard după ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micuţul este internat în stare gravă.



"Fără prea mare dificultate, micuţul a ajuns lângă cuşca animalului. Atunci, aceste gratii mici încă nu erau instalate. Animalul l-a apucat pe copil de cap şi l-a rănit grav", spune Makar Rudencik, corespondent Pervâi kanal



Copilul a fost smuls din ghearele leopardului de către părinţii săi. În ajutor au sărit şi lucrătorii menajeriei.



"Am auzit strigătele vizitatorilor. Am reacţionat rapid, dar când am ajuns la volieră, copilul fusese deja îndepărtat."



Micuţul a fost transportat imediat la spital.



"Starea de sănătate este satisfăcătoare. În secţia noastră, copilul a primit tratament calificat. Operații plastice nu sunt necesare" a spus Svetlana Peatai, medic.



Autorităţile urmează să stabilească dacă vinovaţi de această tragediei se fac părinţii micuţului sau administraţia menajeriei, care nu a asigurat securitatea vizitatorilor.