Un copil de doi ani a fugit de la grădiniţa numărul 16 din Capitală. Unde a fost găsit micuţul

Un micuţ de doar doi ani a fost observat de o femeie, în plină stradă, fără supraveghere. S-a întâmplat astăzi, dimineaţă, în centrul Capitalei. Copilul era îmbrăcat doar în maletă şi era încălţat în ciupici. Trecătoarea s-a gândit că acesta ar fi putut fugi de la grădiniţa aflată în imediata apropiere şi a mers cu el la personalul didactic. Angajaţii grădiniţei l-au recunoscut pe micuţ şi spun că este primul caz de acest gen în instituţie.

Această femeie spune că trecea pe strada Maria Cebotari în jurul orei 9 dimineaţa, când a văzut un copil mic dezbrăcat pe trotuar. Micuţul plângea şi era îmbrăcat sumar. Ana Topadă a luat copilul în braţe şi a intrat cu el în curtea grădiniţei nr 16, aflată în imediata aprpiere. Acolo, o bucătăreasă i-a spus că micuţul este din grupa de creşă.



"Era un băieţel în papucei de grupă, într-o maletă, în pantalonaşi, fără căciulă, fără nimic. Plângea şi era în drum. Nu am vrut să fac publică această situaţie, dar pe urmă m-am gândit că nu am siguranţa că seara, mama acestui băieţel nu va afla ce s-a întâmplat", a spus locuitoarea Capitalei, Ana Topadă.



Am discutat despre acest caz cu metodista grădiniţei care acum o înlocuieşte pe directoarea plecată în concediu.



"A ieşit cineva şi nu a închis poarta bine, de aceea dumneavoastră aţi intrat atât de uşor", a spus metodista grădiniţei Nr. 16, Silvia Snegur.



Aceasta ne-a mai spus că micuţul frecventează grădiniţa de câteva zile şi este în proces de adaptare.



"Părintele este deja informat, doamna a venit să-şi ia copilul. Dacă este în perioada de adaptare, copilul frecventează doar câteva ore pe zi. - Şi cum a reacţionat mama copilului când i-aţi povestit? - Mama nu a fost indignată, dumneaei zice că copilul mai face acest lucru, cred că locuiesc la casă pe pământ. Adică nu a fost nemulţumită".



Educatoarea grupei în care a avutloc incidentul nu a vrut să comenteze acest caz.

Şefa Direcţiei generale educație, tineret și sport Chişinău a aflat de incident de la jurnalişti şi a cerut explicaţii de la angajaţii grădiniţei. Educatoarea copilului găsit în stradă urmează să aducă la Direcţie o notă explicativă, iar superiorii ei vor stabili dacă ea va fi pedepsită.



"Primul sfat şi recomandare pe care am dat-o eu directorului este să asigure încuierea uşilor pe interior ca în perioada când nu există un supraveghetor, copilul nicidecum să nu poată ieşi din grupă. Mie îmi pare rău de faptul că această iniţiativă trebuie să le-o dau eu şi nu vine din partea directorului care trebuie să fie preocupat nemijlocit de securitatea fiecărui copil", a comunicat şefa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, Rodica Guţu.



Instituţia este dotată cu camere de supraveghere, iar una dintre ele este chiar la ieşire. Am cerut înregistrările, dar metodista ne-a spus că nu ne poate oferi imaginile, pentru că directorul este în concediu şi ea nu are cheile biroului ei. Grădiniţa Numărul 16 este frecventată de peste 160 de copii.