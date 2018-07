Un copil de doar trei luni A MURIT în urma accidentului rutier de pe strada Trandafirilor

Accident grav în capitală. Un copil de trei luni a decedat la spital, iar mama acestuia se află în stare gravă după ce maşina în care se aflau a intrat într-un pilon de electricitate. Cel care se afla la volanul automobilului era tatăl micuţei.Pe cazul dat a fost deschis un proces penal.

Accidentul a avut loc în această dimineaţă, în jurul orei şase în sectorul Botanica al capitalei. Bărbatul în vârstă de 24 de ani împreună cu soţia şi copilul său se deplasau la Institutul Mamei şi a Copilului.

Acolo, fetiţa de numai trei luni urma să aibă o intervenţie la intestine. Tânărul susţine că nu ştie cum a ajuns cu maşina în pilon.



"Noi ne-am pornit cu soţia şi copilul la Intitutul Mamei şi a Copilul pentru a face o operaţie la copil, am intrat pe strada Ştefan ca să ajungem şi nu mai ţin minte. Eu m-am trezit când era urgenţă acolo, lume şi fata nu am mai văzut-o. Doar pe soţie am văzut-o, era în sânge", a spus şoferul, Gheorghe.



Şoferul susţine că mergea regulamentar şi că nu a consumat alcool.



"Mergeam regulamentar. Poate.. eu mă gândesc că am adormit", a spus şoferul, Gheorghe.

În urma impactului, mama şi fetiţa care se aflau pe bancheta din spate au fost transportaţi de urgenţă la Institutul Mamei şi a Copilului.



"Fetiţa a fost reanimată, resuscitată aici tot la noi, după a decedat în reanimaţie cu părere de rău. Mămica a avut politraumatism cu contuzie cerebrală de gradul întâi cu plăgi diferite în regiunea capului. Mămica rămâne în stare gravă internată în reanimaţie", a spus medicul de la Institutul Mamei şi a Copilului, Natalia Filipenco.



Bărbatul se află în stare stabilă la spital.



"Pacientul a fost adus prin intermediul ambulanţei în stare de gravitate medie. Are traumatisme la aparatul locomotor, are o fractură la mână şi fractură la nivelul coloanei vertebrale", a spus şeful Departamentului de Medicină Urgentă, Igor Curov.



Potrivit oamenilor legii bărbatul nu s-ar fi isprăvit cu conducerea automobilului.



"Automobilul de model BMW condus de şoferul în vârstă de 24 de ani a pierdut controlul volanului şi s-a tamponat în obstacol, într-un pilon electric", a spus ofiţerul de presă IGP, Natalia Stati.



Oamenii legii sunt în aşteptarea analizelor unde se va stabili dacă bărbatul consumase sau nu băuturi alcoolice. Dacă va fi găsit vinovat acesta riscă până la 7 ani de închisoare.