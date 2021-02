Un copil de 12 ani, din Texas, a decis să-şi ia viaţa, după ce lockdown-ul l-a făcut să se simtă singur şi trist

Pandemia şi restricţiile la nivel naţional au lăsat urme adânci în sufletele membrilor unei familii din Texas, SUA. Copilul de 12 ani a decis să îşi pună capăt zilelor, deoarece lockdown-ul l-a făcut să se simtă ''singur şi trist''. Băiatul a fost găsit fără viaţă chiar de către sora sa mai mică.

Moment terifiant pentru o fetiță de opt ani care și-a găsit fratele mai mare spânzurat în dormitorul său, după ce lockdown-ul l-a făcut să se simtă ''singur şi trist''.

Tatăl lor, Brad Hunstable, în vârstă de 42 de ani, și-a amintit de momentul ''oribil'' în care a încercat să salveze viața fiului său Hayden, în casa familiei din oraşul Aledo, Texas, potrivit observatornews.

Bărbatul a spus că sinuciderea s-a întâmplat cu trei zile înainte de cea de-a 13-a aniversare și că ''ar mai fi în viață și astăzi'' dacă nu ar fi fost pandemia şi restricţiile impuse de Covid. El a descris momentul cumplit în care fiica sa cea mai mică, Kinlee, acum în vârstă de nouă ani, l-a găsit pe Hayden, după ce și-a luat viața acasă, anul trecut.

Brad a declarat: "Eram doar eu, Kinlee și Hayden acasă. Fusese o fereastră de 30 de minute de când Hayden urcase la etaj. Atunci fiica mea a fugit și mi-a spus că Hayden s-a spânzurat. Am fugit acolo, l-am lăsat jos și am încercat să-l salvez. Dar nu l-am putut salva. El a plecat. Am trăit ceva oribil în acea zi și nu-i doresc nimănui. Încă mai am coșmaruri."

Tatăl a adăugat: "Covid mi-a ucis fiul. Cred că Hayden ar fi în viață și astăzi dacă pandemia de Covid nu s-ar fi întâmplat niciodată".

Hayden fusese foarte afectat când școala sa se închisese în luna martie și detesta să înveţe în regim online. Părintele copilului a adăugat că au fost momente în care a fost îngrijorat de comportamentul băiatului. Acesta ar fi spart două monitoare de calculator, deoarece era frustrat că nu îşi poate vedea prietenii de ziua lui.

Brad a lansat o organizație pe numele lui Hayden - numită Hayden’s Corner - înființată pentru a încuraja părinții să vorbească cu copiii lor despre sănătatea mintală și despre cum să facă față sentimentelor lor, mai ales în astfel de vremuri potrivnice.