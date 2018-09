Un copil de 12 ani a fugit dintr-un centru de plasament: Educatorii şi colegii îl bat

Un băiat de numai 12 de ani, dintr-un centru de plasament din oraşul Vadul lui Vodă, a fost găsit noaptea trecută hoinărind prin Chişinău. Minorul se afla la o benzinărie din sectorul Botanica şi a fost observat de doi tineri, care se aflau în preajmă.



"Mi-a spus că este de la Centru de Plasament, că a fugit de acolo din cauza că era bătut, mi-a mai povestit problemele lui şi m-am gândit să caut o soluţie să-l ajut cu ceva."



Tinerii au înştiinţat poliţia, iar băiatul a rămas la Inspectoratul din Botanica până dimineaţă. Ulterior, administraţia centrului de plasament a fost şi l-a luat.



"Minorul nu este la prima sa abatere şi de nenumărate ori a mai părăsit samovolnic Centrul de Plasament, dar de fiecare dată era depistat de poliţişti ori trecători", a spus ofiţerul de presă al Direcţiei de Poliţie din Chişinău, Natalia Stati.



Astfel de cazuri se întâmplă frecvent, pentru că, spune el, e bătut de colegi şi angajaţii instituţiei. Astfel a cunoscut un bărbat din Capitală, care-i oferă adăpost.



"Mă ia la el la lucru şi stau la el în casă, mă hrăneşte, fac baie cu apă caldă şi dorm în pătuc cald. Am fugit de la centru pentru că mă băteau educatorii şi copiii cei mari."



Directoarea Centrului de Plasament "Curcubeul speranţei", Natalia Postolachi nu ne-a permis să intrăm pe teritoriul instituţiei.



Primarul oraşul Vadul lui Vodă, Iurii Onofriiciuc a refuzat să ne ofere comentarii pe marginea acestui caz.



"Eu nu am ce vă spune pentru că nu cunosc situaţia".



Potrivit poliţiei, adolescentul a fost plasat în Centrul "Curcubeul Speranţei" în 2016, după ce părinţii săi au fost decăzuţi din drepturi. Minorul povesteşte că mama lui l-a lăsat în grija autorităţilor din cauza tatălui său care era mai mereu beat şi agresiv.



"Tatăl meu era beat şi mă bătea, după el a venit poliţia şi l-au luat şi nu ştiu dacă este viu sau mort. Mama a zis că trebuie să mă ducă în alt centru şi am fost la unul, după asta la altul, iar după am ajuns la Vadul lui Vodă", a spus primarul oraşului Vadul lui Vodă, Iurie Onofriiciuc.



Ultima dată, copilul a văzut-o pe mama lui anul trecut.