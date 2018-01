Un copil de 10 ani din satul Ermoclia a rămas fără un deget, după ce o petardă i-a explodat în mână

Un copil de zece ani din satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, a rămas fără un deget, după ce o petardă i-a explodat în mână. Băiatul a fost transportat de urgenţă la Spitalul raional. Doctorii au încercat să-i coase degetul la loc, dar a fost prea târziu. Incidentul s-a întâmplat ieri, în timp ce copilul se juca împreună cu frații. În camera de alături se afla tatăl său, care a încercat imediat să-l ajute.



"De la bubuitura asta eu m-am trezit și când m-am uitat, de la degetul lui curgea sânge tare. Am luat și l-am apucat cu mâna strâns să oprească sângele și am sunat la salvare. Degetul l-am găsit pe urmă, sub masă", a spus Gheorghe Cucoş, tatăl copilului.



Copilul a cumpărat petarda de la un magazin din sat și nu știa cum să o folosească.

El povestește că a aprins petarda din greșeală, iar aceasta i-a explodat în mână: "M-am speriat că nu am un deget. M-am dus la tata".



Medicii spun că nu au mai reușit să-l ajute pe băiat.



"Acum e stabil, e foarte bine, e activ copilul. Undeva într-o zi, două, o să fie externat", a precizat Mihail Malachi, vicedirectorul Spitalului Raional Ștefan Vodă.



Potrivit legii, vânzarea materialelor pirotehnice minorilor este strict interzisă. Astfel, polițiștii vor efectua cercetări la magazinul de unde copilul a cumpărate marfa.



"Când vor fi stabilite cu certitudine toate circumstanțele și vor fi constatate toate probele necesare, acțiunile unora dintre persoane vor fi apreciate prin prisma codului contravențional", a menţionat Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă.



Un caz similar s-a întâmplat în data de 31 decembrie. Un bărbat de 55 de ani din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, a avut nevoie de ajutorul medicilor, după ce o petardă i-a explodat în mână.

Revelionul nu s-a lăsat fără victime nici în Germania. Doi oameni au murit, un copil a fost rănit grav și cel puțin cinci oameni au suferit amputări din cauza petardelor. Iar în județul Oradea din România, cinci oameni, printre care două fetițe, au ajuns la spital după ce s-au ales cu răni la nivelul feței în urma lansării focurilor de artificii.