Un contribuabil german s-a trezit cu o scrisoare de la Trump şi 1.200 de dolari în cont. Peripeţiile bărbatului

Un jurnalist german s-a trezit cu 1.200 de dolari în cont ajutor de pandemie de la guvernul american şi cu o scrisoare de la însuşi preşedintele american, relatează Mediafax. După ce şi-a revenit în fire, gândindu-se că Donald Trump „a înnebunit”, jurnalistul german Tobias Ruether care a primit ajutorul în timp ce se afla la Berlin, a făcut toate demersurile, nelipsite de peripeţii, de a înapoia banii Fiscului american.

“Sunt cetăţean german, plătesc taxe în Germania. Am râs, m-au trecut transpiraţiile, apoi lumea mi-a căzut în cap, mi s-a făcut frig şi am rostit un cuvânt din patru litere, aşa cum spun americanii muncitori”, a scris Ruether în Frankfurter Allgemeine Zeitung citat de Mediafax. Greşeala se explică prin faptul că jurnalistul are încă din facultate un social security number, care conferă dreptul de muncă în SUA.

Tobias Ruether a reuşit cu greu să înapoieze ajutorul guvernamental destinat americanilor afectaţi de pandemie. Iniţial a trimis un fax departamentului Fiscului care se ocupă de taxele internaţionale dar acesta era scos din funcţiune.

A rezolvat transmiţând cecul prin poştă după ce a mai încercat şi prin alte căi, inclusiv luând legătura cu ambasada SUA.