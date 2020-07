Un consilier municipal din Chișinău, diagnosticat cu COVID-19

Un consilier municipal din Chișinău a fost diagnosticat cu COVID-19. Este vorba despre comunistul Nicolai Rusol. Informaţia a fost confirmată pentru Publika TV chiar de alesul municipal. Acesta a aflat rezultatele testului dumincă, iar acum este internat la Spitalul Ministerului Sănătăţii.

"Sâmbătă m-am simțit rău şi am sunat la ambulanță. Apoi am fost transportat la Centrul COVID-19 şi duminică am fost testat pozitiv. Acum sunt în spital. Nu am febră şi sunt într-o stare normală. Nu am avut febră, nici ieri, nici azi. Eu nu am fost la nicio întâlnire în masă. A fost totul ca de obicei", a declarat Nicolae Rasol pentru Publika TV.

Consilierul municipal spune că nu ştie unde s-ar fi putut infecta cu noul coronavirus.

Nicolae Rasol a participat la şedinţa Consiliului Municipal Chişinău din data de 2 iulie, însă atunci nu a avea simptome.

Următoarea şedinţă CMC este planificată pentru mâine, 7 iulie. Nu ştim deocamdată dacă întrunirea va fi amânată sau dacă aleşii municipali care au participat la şedinţa din 2 iulie vor intra în carantină.

Până acum, 5 803 locuitori ai Capitalei s-au infectat cu noul coronavirus, iar 179 au murit din cauza complicaţiilor provocate de boală.